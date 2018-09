Ogromna awaria home.pl. Wystapiły problemy z kupnem biletu i pocztą

Problemy pojawiły się w godzinach porannych i dotyczyły zarówno dostępu do stron www, domen, paneli administracyjnych, jak i poczty elektronicznej. Korzystający z home.pl m.in hostingu aplikacji SkyCash skarżyli się, że nie dość, że nie mogli zalogować się na stronie aplikacji, to w dodatku nie widzieli historii swoich zakupów. Tym samym nie mogli np. podczas kontroli, wykazać, że dany bilet już kupili.

Na swoim facebookowym koncie firma napisała: ''Od godzin porannych obserwujemy utrudnienia w dostępie do usług home.pl – stron www, domen i paneli administracyjnych. Nasi specjaliści pracują nieustannie nad ich przywróceniem. Z uwagi na charakter prac nie możemy jeszcze podać dokładnej godziny, kiedy dostęp do usług zostanie przywrócony. Dokładamy starań, aby sytuacja uległa poprawie jak najszybciej. Za zaistniałe okoliczności przepraszamy''.

Klienci w komentarzach cierpliwością się nie wykazywali. Żalili się, że nie działa infolinia i że nie można niczego się dowiedzieć. Niektórzy sugerowali, że takie problemy z dostępem do serwerów home.pl to żadne incydentalne zjawisko. ''Wstyd! Aby takie głupoty pisali przedsiębiorcy. Rozumiem, że jak zawalicie jakiś temat klientowi to płacicie mu milionowe odszkodowanie? A Wasza obsługa jest najlepsza na świecie?'', ''To podajcie chociaż orientacyjny czas naprawy, bo mi i wielu waszym klientom STOI FIRMA!'' - pisali oburzeni internauci.

Home.pl podniosło się już po awarii i wydało oświadczenie, w którym zapewniło, że awaria ''nie ma wpływu na bezpieczeństwo danych umieszczonych na serwerach użytkowników korzystających z usług home.pl''.