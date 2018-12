Oh! Beauty Warsaw- Make Up Show. EXPO XXI pełne nowości kosmetycznych [ZDJĘCIA]

To był piękny weekend. Wszystko za sprawą wyjątkowego święta makijażu. 1-2 Grudnia 2018 w EXPO XXI Warszawa - Międzynarodowe Centrum Targowo-Kongresowe odbyły się targi Oh! Beauty Warsaw - Make Up Show. Wzięliśmy udział w wyjątkowych pokazach, poznaliśmy najnowsze produkty i wybraliście prezenty gwiazdkowe dla najbliższych.