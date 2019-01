Ojciec Tadeusz Rydzyk oskarżył UMK o prowadzenie studiów genderowych

Co najczęściej gubią warszawiacy? Do Biura Rzeczy Znalezionych przedmioty trafiają każdego dnia

Kacper Owo

Dokumenty, dowody osobiste, zegarki i tablety. Oto rzeczy, które najczęściej trafiają do Biura Rzeczy Znalezionych w Warszawie. Co ciekawe, znajdują się wśród nich także nietypowe egzemplarze, chociażby proteza nogi. Wiele z nich do dzisiaj nie trafiło do swoich właścicieli. Dals...