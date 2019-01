OKAM rozpoczyna eko-rewolucję wśród deweloperów. W każdym mieszkaniu będą oczyszczacze powietrza

Rewolucyjną zmianę, jeśli chodzi o ekologię, zapowiada OKAM Capital. We wszystkich nowych mieszkaniach dewelopera pojawią się oczyszczacze powietrza marki Phillips. Rozwiążą one problem smogu w mieszkaniach, który – zdaniem naukowców – jest często lekceważony. To część większej współpracy pomiędzy dwiema firmami, która ma, choć w niewielkim stopniu, rozwiązać problem nadmiernego zanieczyszczenia powietrza w Warszawie.

- Powietrze w domach, według WHO (Światowa Organizacja Zdrowia – red.), może mieć nawet dwu- czy trzykrotnie wyższy poziom zanieczyszczeń niż na zewnątrz - tłumaczy immunolog dr hab. n. med. Wojciech Feleszko, jeden z niewielu w Polsce lekarzy zajmujących się problemem smogu. - Jeśli ktoś mieszka blisko ruchliwych ulic, to siłą rzeczy powietrze ze szkodliwymi związkami pochodzącymi ze spalania dostaje się do domów – dodaje.

Co zatem należy zrobić, że na warszawskich osiedlach żyło się lepiej? - Deweloper może w taki sposób stawiać budynki, żeby były one bardziej oszczędne i wykorzystywały pewne elementy przyrody ograniczając ich zużycie. Byłem zaskoczony, że deweloperzy zaczynają już o tym myśleć. OKAM jest w tej kwestii liderem. Bardzo mnie cieszy, że firma podkreśla rolę zieleni i drzew w otoczeniu nieruchomości – twierdzi Andrzej Gąsiorowski, aktywista i ekolog, prezes fundacji Fota4Climate.

To jednak dopiero początek eko-rewolucji, którą rozpoczął OKAM Capital. - Jako OKAM Capital chcemy czegoś więcej. Chodzi nam o jakość powietrza, ale także o stworzenie społeczności i dzielenie się pewnymi rzeczami. Na osiedlach otwieramy darmowy car sharing, wypożyczalnię rowerów… - mówi nam Arie Koren, prezes OKAM Capital. - Obecnie, każdy z nabywców mieszkania otrzyma oczyszczacz powietrza, który może pracować na powierzchni 60-70 mkw. Phillips obiecał nam, że do końca tego roku stworzy technologię pozwalającą na wbudowanie oczyszczacza w budynek, niczym klimatyzację - dodaje Arie Koren.

Będzie to pierwsza taka współpraca na stołecznym rynku nieruchomości. Deweloper zadba o poprawę jakości powietrza w najbliższej okolicy, a przede wszystkim w mieszkaniach. Oczyszczacze, zdaniem producenta – Phillipsa – eliminują nawet 99 procent zanieczyszczeń związanych ze smogiem. Mieszkańcy inwestycji Central House w biurowej dzielnicy Mokotowa, będą mogli sprawdzać jakość powietrza, a także uruchamiać urządzenie, za pomocą smartfonu.

- Nowe mieszkania OKAM będą wyposażone w wolnostojący oczyszczacz powietrza. Urządzenia będą miały aż sześć filtrów, co oznacza, że będą bardzo wydajne – tłumaczy Joanna Lewandowska, Marketing Manager AIR z Philipsa. - W warunkach powietrza, jakim oddychamy w Polsce, tak naprawdę każdy z nas powinien zaopatrzyć się w oczyszczacz powietrza do domu – dodaje.

To jednak dopiero pierwsza część zmian, które proponuje deweloper. Niedawno zaprosił do współpracy Renault przy „domowym” car-sharingu. W Central House przy ul. Domaniewskiej znajdą się niewielkie eko-pojazdy Renault TWIZY, które będzie mógł wypożyczać każdy mieszkaniec. Na zakupy, przejazd do centrum czy do urzędu. Następnie eko-samochód wróci do garażu. OKAM liczy, że podobne działania rozpoczną wkrótce także inni deweloperzy. To pozwoli na poprawę jakości powietrza w całej Warszawie.