Okresowe szkolenia BHP dla firm - specyfika i rodzaje

Szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

To szkolenie organizowane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego. Wszystko tworzone jest w oparciu o szczegółowy program szkolenia opracowany przez organizatora. Podczas szkolenia wykorzystywane są materiały głównie w postaci filmów i prezentacji multimedialnych. Uczestnicy, którzy wybrali formę samokształcenia kierowanego, otrzymują materiały, które umożliwiają im przyswojenie problematyki objętej programem szkolenia (zestawy pytań kontrolnych, skrypty, przepisy prawne itp.) Szkolenie jest przeznaczone dla pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami oraz dla innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych).

Celem szkolenia jest uzupełnienie i aktualizacja wiedzy oraz umiejętności z zakresu: kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywanym zawodem oraz oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami. Czas trwania tego typu szkoleń to 16 godzin. Dodatkowo każdy uczestnik otrzymuje podręcznik „Pracodawca i kierownik. Materiały dydaktyczne do szkolenia okresowego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy” wydawnictwa TARBONUS oraz możliwość konsultacji z wykładowcą. Najbliższe terminy tego typu szkoleń w Warszawie to 15 października 2018 o godzinie 9:00 oraz 15 listopada 2018 roku również o godzinie 9:00.

Szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych

To szkolenie może być organizowane również w trzech formach: seminarium, kursu lub samokształcenia kierowanego. Uczestnicy ostatnie formy szkolenia oczywiście otrzymują materiały pozwalające na przyswojenie wymaganej wiedzy. Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników administracyjno-biurowych, w tym tych zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo badawczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na szkodliwe, niebezpieczne dla zdrowia czynniki, na czynniki uciążliwe lub niebezpieczne.

Celem tego typu szkolenia jest uzupełnienie i aktualizacji wiedzy i umiejętności z zakresu metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, oceny zagrożeń związanych z wykonywanym zawodem oraz postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych. Czas trwania tego szkolenia to 8 godzin. h pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami. Czas trwania tego typu szkoleń to 16 godzin. Dodatkowo każdy uczestnik otrzymuje podręcznik „Pracodawca i kierownik. Materiały dydaktyczne do szkolenia okresowego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy” wydawnictwa TARBONUS oraz możliwość konsultacji z wykładowcą. Najbliższe terminy tego typu szkoleń w Warszawie to 15 października 2018 o godzinie 9:00 oraz 15 listopada 2018 roku również o godzinie 9:00.

Szkolenie okresowe pracowników inżynieryjno-technicznych

To szkolenie przeznaczone jest dla pracowników inżynieryjno-technicznych zakładów pracy, w szczególności dla projektantów, konstruktorów, technologów i organizatorów produkcji. Przy wybieraniu grup pracowników do szkolenia należy wziąć pod uwagę podobieństwo obowiązków wykonywanych przez pracowników. Cel szkolenia to uzupełnienie i aktualizacja wiedzy z zakresu organizacji pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz metod likwidacji lub ograniczenia zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy. Czas trwania takiego szkolenia to 16 godzin. Na tym kursie uczestniczy również otrzymują materiały dydaktyczne w postaci podręcznika wydawnictwa Tarbonus oraz możliwość bezpłatnych konsultacji z prowadzącym zajęcia. Szkolenie podobnie jak dwa poprzednie odbywać się będą 15 października 2018 i 15 listopada 2018 o godzinie 9:00.

Szkolenie pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy

Szkolenie to jest organizowane w formie seminarium lub kursu z uwzględnieniem ćwiczeń oraz wykorzystaniem pomocy dydaktycznych, takich jak prezentacje multimedialne, filmy, programy komputerowe. Uczestnicy szkolenia otrzymują specjalnie materiały, które umożliwiają przyswojenie problematyki, która objęta jest programem szkolenia (na przykład zestawy ćwiczeń z instrukcjami, zestawy pytań kontrolnych, przepisy prawne czy skrypty). Szkolenie przeznaczone jest dla pracodawców, którzy będą wykonywali w swoim zakładzie pracy zadania higieny pracy i służby bezpieczeństwa na podstawie art. 237 11 § 1 Kodeksu pracy. Celem szkolenia jest uzyskanie przez jego uczestników umiejętności i wiedzy w zakresie: prowadzenia kontroli i oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym przestrzegania przepisów i zasad bhp, identyfikacji i analizy zagrożeń zawodowych oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, organizowania przedsięwzięć mających na celu zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, a także określania niezbędnych działań profilaktycznych, metod eliminowania lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych,metod i organizacji szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy. Czas trwania szkolenia to 64 godziny. Każdy z uczestników tego kursu otrzyma podręcznik „Poradnik służby bhp z płytą DVD prawo pracy i bhp” wydawnictwa TARBONUS oraz możliwość bezpłatnych konsultacji z prowadzącym szkolenie.

Szkolenie okresowe pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby

Celem tego szkolenia jest aktualizacja oraz uzupełnienie umiejętności i wiedzy w szczególności z zakresu: organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami. Czas trwania szkolenia to 32 godziny. Każdy kto będzie uczestniczył w szkoleniu otrzyma podręcznik „Poradnik służby bhp z płytą DVD prawo pacy i bhp” wydawnictwa TARBONUS oraz będzie miał możliwość skonsultowania wątpliwości i konsultacji z prowadzącym kurs. Najbliższe terminy tego typu szkoleń w Warszawie to 15 października 2018 oraz 15 listopada 2018 o godzinie 9:00

