OMEN by HP 15 - po pierwsze: wydajność

Laptopy dla graczy OMEN by HP szturmem zdobywają polski rynek i zaskarbiają sobie sympatię ich nabywców. Wcale nas to nie dziwi, gdy patrzymy na najpopularniejszy z modeli HP OMEN 15. Już za ok. 3699 złotych nabyć można bowiem sprzęt, który pozwala cieszyć się najnowszymi grami w rozdzielczości Full HD, w co najmniej średnich ustawieniach graficznych. To właśnie laptopy OMEN by HP są chwalone za najkorzystniejszy stosunek ceny do oferowanej wydajności! Na bardziej wymagających graczy czekają konstrukcje z kartami NVIDIA GeForce GTX 1060 i GTX 1070 które umożliwiają także zabawę w świecie VR.

OMEN 15 nie zawodzi, jeśli chodzi o design. Nie jest on przesadnie krzykliwy, a laptopa można nazwać stylowym. Uwagę zwracają minimalne ramki otaczające ekran, których odchudzenie pozwoliło zmniejszyć całą bryłę laptopa. Do dyspozycji graczy OMEN by HP oddaje matryce o rozdzielczości do 4K i częstotliwości odświeżania nawet 144 Hz, z technologią NVIDIA G-SYNC. Taki panel pozwala zapomnieć o efektach tearingu i stutteringu w grach, w których wyświetlana będzie wysoka liczba klatek na sekundę.

Laptop cechuje się rozsądną wysokością na poziomie ok. 25 mm. Waga na poziomie nawet 2,38 kg w przypadku modelu z ekranem o przekątnej 15.6-cala pozwala wygodnie podróżować z laptopem w specjalnej torbie lub przystosowanym do transportu plecaku. Mobilność laptopów OMEN 15 dodatkowo podnosi ich ładowarka - jedna z najmniejszych, jakie dołączane są do laptopów dla graczy.

Wewnątrz laptopów OMEN 15 znajdują się procesory z najwydajniejszym Intel Core i7 8.generacji na czele. Towarzyszy im nawet 32 GB pamięci RAM DDR 4. Dane przechowywane są na dyskach talerzowych lub opcjonalnych dyskach SSD PCIe. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby wykorzystywać oba te rozwiązania jednocześnie. Co istotne, OMEN by HP wychodzi na przeciw graczom, oferując łatwy dostęp zarówno do pamięci RAM, jak i dysków. Umożliwia to łatwą ich wymianę i ulepszanie.

Sprzęt wyposażony jest w pełnowymiarową, klawiaturę z wydzielonym blokiem numerycznym i strefowym podświetleniem RGB. Użytkownik może podświetlać klawisze na kolor odpowiadający jego upodobaniom. Klawiatura jest w stanie rozpoznawać komendy z nawet 26 wciśniętych jednocześnie klawiszy. Wprawdzie gracz nie jest w stanie aktywować tylu przełączników na raz, co nie zmienia faktu, że nigdy nie nastąpi sytuacja, w której któraś z komend nie zostanie odczytana prawidłowo.

Niemałym atutem laptopów HP OMEN 15 jest zastosowana w nich technologia dźwięku przestrzennego DTS Headphone:X ®. OMEN by HP pamięta o tym, że gracze korzystają ze słuchawek, oferując im jeszcze bardziej realistyczny dźwięk przestrzenny, umożliwiający precyzyjne lokalizowanie przeciwników w grach. W ofercie producenta znalazł się z resztą dedykowany graczom OMEN by HP Mindframe, który jest pierwszym na świecie zestawem słuchawkowym wyposażonym w technologię aktywnego chłodzenia. Oferuje nie tylko dźwięk przestrzenny w technologii Surround, ale także wygodę niezbędną przy kilkugodzinnych pojedynkach. Z podobnie praktycznych funkcji warto wymienić oprogramowanie Network Booster, które nadaje wysoki priorytet ruchowi związanemu z grami. Dzięki temu lagi w grze ograniczane są do minimum.

Nawet najtańsze konfiguracje laptopów OMEN 15 radzą sobie wyśmienicie z większością gier. Świetna relacja ceny do wydajności to chyba największa z zalet tych urządzeń. W parze z tym idą jeszcze inne cechy, które z pewnością docenią gracze. Nam do gustu przypadły zwłaszcza szalenie wygodna, podświetlana klawiatura, a także bardzo przyzwoita wewnętrzna karta dźwiękowa z technologią DTS Headphone:X®, poprawiającą doznania z gry na słuchawkach. Docenić należy opcjonalne matryce z odświeżaniem na poziomie nawet 144 Hz, a także niewielkie zasilacze, które nie zabierają wiele miejsca w plecaku.

Mocne strony HP OMEN 15:

• doskonała relacja ceny do wydajności

• wysoka wydajność w grach

• ekran o cienkich ramkach

• podświetlana na czerwono klawiatura

• długi czas pracy na baterii

• kompaktowy zasilacz