ONICO Warszawa - Jastrzębski Węgiel 1:3. Brak Bartosza Kurka zadecydował

ONICO Warszawa miało już wiele powodów do zmartwień przed środowym spotkaniem. Najpierw okazało się, że kontuzja Bartosza Kurka jest poważniejsza niż się spodziewano, a następnie Zarząd Polskiej Siatkówki odrzucił ich wniosek o tzw. transfer medyczny.

MVP mistrzostw świata z zeszłego roku był najjaśniejszym punktem ONICO w tym sezonie, ale jeśli stołeczny zespół zagra w finale to będzie musiał poradzić sobie bez niego - Kurek w trwających rozgrywkach już nie wyjdzie na parkiet. By zminimalizować straty klub wystąpił do Polskiej Ligi Siatkówki o tzw. transfer medyczny, który pozwala na zakontraktowanie zawodnika z innej drużyny nawet w trakcie sezonu - o ile jego kontrakt kończy się w tym samym roku. Zarząd PLS odrzucił jednak wniosek.