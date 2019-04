ONICO Warszawa - Jastrzębski Węgiel. Walka o finał bez Bartosza Kurka

Sezon Plus Ligi wchodzi w decydującą fazę - we wtorek pierwsze półfinałowe spotkanie rozegrają ONICO Warszawa z Jastrzębskim Węglem, ale ostatnie kilka godzin nie było udane dla gospodarzy. Stołeczny klub stracił swojego najlepszego zawodnika Bartosza Kurka.

MVP zeszłorocznych mistrzostw świata nie zagra już do końca sezonu z powodu kontuzji, w związku z czym działacze warszawskiego zespołu zgłosili się do władz ligi z prośbą o transfer medyczny. Jeśli taki miałby miejsce to nowy zawodnik najprawdopodobniej dołączyłby dopiero po wtorkowym spotkaniu.

ONICO ma już nawet podobno swojego faworyta. Jak podaje "Przegląd Sportowy" stołeczny klub patrzy na atakującego Macieja Muzaja. 25-latek do końca maja ma ważną umowę z Treflem Gdańsk, którego barwy świetnie reprezentował w tym sezonie. Według przepisów Muzaj mógłby zagrać w ONICO jeszcze w tegorocznych rozgrywkach, ale na występ we wtorkowym meczu nie ma co liczyć.

W dotychczasowych starciach w tym sezonie ONICO dwukrotnie pokonało Jastrzębskiego Węgla i raz przegrali.

Pierwsze półfinałowe starcie między ONICO Warszawa, a Jastrzębskim Węglem we wtorek o 20:30 w Hali Torwar.