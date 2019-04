ONICO Warszawa nie zastąpi Bartosza Kurka. Czemu liga podjęła taką decyzję?

ONICO Warszawa przegrało we wtorek w pierwszym półfinałowym starciu z Jastrzębskim Węglem 1:3 (25:20, 22:25, 23:25, 25:27) i w piątek zagra na wyjeździe o życie. Stołeczny klub będzie musiał sobie jednak poradzić bez swojego najlepszego zawodnika Bartosza Kurka. MVP zeszłorocznych mistrzostw świata doznał kontuzji, która wyeliminowała go do końca sezonu. Chcąc zastąpić swoją gwiazdę ONICO złożyło do Plus Ligi wniosek z prośbą o tzw. transfer medyczny, który został odrzucony.

W dniu pierwszego półfinałowego spotkania Zarząd Ligi wydał oświadczenie, w którym wyjaśnia podjętą przez siebie decyzję. Ich zdaniem Bartosz Kurek nie kwalifikuje się w kategorię ... podstawowego gracza. W oficjalnym piśmie możemy wyczytać, że ich zdaniem jest to spowodowane rozegraniem przez Kurka tylko 13 spotkań w tym sezonie dla klubu z możliwych 24. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że reprezentant Polski dołączył do zespołu zimą.

ONICO chciało skorzystać z transferu medycznego by pozyskać zawodnika Trefla Gdańsk Macieja Muzaja. 25-letni atakujący ma kontrakt podpisany tylko do końca sezonu, co kwalifikowało go do tego transferu. Teraz niestety ONICO będzie musiało sobie poradzić bez żadnego zastępcy Kurka. W piątek stołeczny zespół musi wygrać w Jastrzębskim Zdroju by nie odpaść z rozgrywek.