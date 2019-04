ONICO Warszawa zagra w finale Plus Ligi! Poradzili sobie nawet bez Bartosza Kurka!

Po porażce w pierwszym meczu tydzień temu wydawało się, że ONICO będzie musiało zadowolić się walką o brązowy medal Plus Ligi. Jeszcze przed tamtym spotkaniem stołeczny zespół usłyszał chyba najgorszą możliwą wiadomość - kontuzja Bartosza Kurka okazała się na tyle poważna, że MVP zeszłorocznych mistrzostw świata w tym sezonie już na parkiet nie wyjdzie. Na domiar złego zarząd ligi odrzucił wniosek o tzw. transfer medyczny, ale jeszcze w pierwszym secie serii z Jastrzębskim Węglem urazu doznał Bartosz Kwolek i to po jego kontuzji liga pozwoliła ostatecznie stołecznym na ściągnięcie Macieja Muzaja. Mimo porażki na własnym parkiecie ONICO zdołało zdemolować rywali na wyjeździe i doprowadzić do decydującego trzeciego meczu.