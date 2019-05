ONICO Warszawa - ZAKSA Kędzierzyn - Koźle 1:3. Stołeczni wicemistrzem Polski

Sobotnie spotkanie było dla ONICO meczem o wszystko - po dwóch porażkach z rzędu warszawiacy musieli już być perfekcyjni by odwrócić losy serii, a przecież tak niewiele brakowało, żeby prowadzili w serii 1:0. W pierwszym spotkaniu sędzia podjął jednak kontrowersyjną, a właściwie niezgodną z przepisami decyzję, odbierając stołecznemu klubowi zwycięstwo.

- ONICO zasłużyło na to, by grać o złoto. Nie pozwolimy, by ten finał się tak skończył - powiedział ściągnięty jako transfer medyczny po kontuzji Bartosza Kwolk Maciej Muzaj.

Bez Kwolka i bez Bartosza Kurka ONICO wyeliminowało w półfinale Jastrzębski Węgiel, ale przeciwko ZAKSIE okazało się to być zbyt dużym osłabieniem.

W sobotę zespół Stephana Antigi miał swoje szanse na to by seria wróciła do Warszawy. Po przegranym pierwszym secie 22:25 ONICO zwyciężyło przekonująco w drugim 25:19, a w trzecim prowadziło już nawet 20:15. Gospodarze pokazali jednak charakter wojowników i wygrali go w nieprawdopodobny sposób 32:30! Można gdybać "co jeśli goście wygraliby trzecią odsłonę", ale ostatecznie comeback ZAKSY okazał się demotywujący dla stołecznych. W czwartym secie gospodarze wygrali 25:19 i całą serię 3:0.

Porażka w finale z pewnością nie cieszy siatkarzy ONICO, ale wicemistrzostwo i awans do Ligi Mistrzów już z pewnością tak.

Gdyby przed sezonem ktoś nam powiedział, że będziemy wicemistrzami Polski, pewnie nawet byśmy nie uwierzyli – powiedział po meczu środkowy ONICO Andrzej Wrona.