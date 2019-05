ONICO Warszawa - ZAKSA Kędzierzyn - Koźle X:X. W sobotę mecz ostatnie szansy

Porażka ONICO w pierwszym meczu finałowym Plus Ligi. Pięciosetowy thriller!

ONICO Warszawa przegrało w pierwszym meczu finału Plus Ligi z ZAKSĄ Kędzierzyn - Koźle 2:3 (23:25, 21:25, 25:20, 29:27, 15:17). Stołeczny klub był bardzo blisko fenomenalnego "comebacku", ale ostatecznie to gospodarze objęli prowadzenie 1:0 w serii do trzech zwycięstw.