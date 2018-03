Pierwsze światowe wystawienie (w oryginale) opery „Il Trespolo Tutore”, po 1679 roku! Wyjątkowy projekt już w marcu w Teatrze Collegium Nobilium.

jest unikalną w skali Polski, a także Europy, przestrzenią naukowo-dydaktyczno-badawczą, związaną z żywiołem opery, rozumianym jako swoista kontynuacja idei teatralnych antycznej Grecji. Łączy studentów i profesorów wielu uczelni wokół tak pojętego terytorium opery.„Il Trespolo Tutore” to barokowa opera skomponowana przez Alessandro Stradellę. To druga w historii opery opera buffa (komiczna) po „Il Girello” Jacopo Melanniego (z prologiem Stradelli). Fabuła libretta to właściwie zabawna i prosta farsa, w swej strukturze i komizmie nawiązująca do struktury komedii ludowej.Pierwszy plan rozgrywa się na scenie przypominającej arenę cyrkową, gdzie soliści pełnią rolę popisujących się swym kunsztem wirtuozów. Sześcioro solistów odtwarza typy dell'art-owskie w sytuacjach częstych pomyłek, przypadkowych komicznych spotkań, zderzających się ze sobą przeciwstawnych charakterów.Więcej na stronach:Dyrygent Andrea De CarloOrkiestra Instrumentów Historycznych Zakładu Muzyki Dawnej UMFC i gościeSoliści – studenci Wydziału Wokalno-Aktorskiego UMFC w WarszawieReżyseria Paweł Paszta (AT)Scenografia Maciej Krajewski (ASP)Oprawa graficzna Maja Żurawiecka (ASP)Kostiumy Marta KodeniecOpieka artystyczna prof. dr Ryszard Peryt dr hab. Artur StefanowiczPrzygotowanie solistów - dr hab. prof UMFC Anna Radziejewska dr hab. Artur StefanowiczOpieka scenograficzna dr hab. prof. ASP Paweł DobrzyckiPróba medialna: 06.03.2018 r. – 13.30Premiera: 09.03.2018 r. – wstęp tylko z zaproszeniamiKolejne spektakle: 10,13,14,16,17,18.03., godz. 19.00Bilety do kupienia w kasie TCN lub przez stronę www.bilety.at.edu.plKasa Teatru, ul. Miodowa 22/24, czynna codziennie w godz.:pon. – pt.: 9.00 – 17.00 lub do rozpoczęcia spektaklusob. – niedz.: 13.00 – 17.00 lub do rozpoczęcia spektaklu