Operacja specjalna w Warszawie. Przesunęli zabytkowy budynek bez rozbiórki

Tym razem zdecydowała się na takie rozwiązanie Grupa Capital Park, inwestor i pomysłodawca rewitalizacji terenu po dawnej Fabryce Norblina w Warszawie. Jeden z zabytkowych budynków na terenie kompleksu został w całości przesunięty, by umożliwić wykonanie ścian szczelinowych i konstrukcji żelbetowej.

Jak czytamy w Onecie operacja tzw. relokacji trwa już właściwie kilka miesięcy. Jej pierwszym etapem było dokładne zabezpieczenie ważącego ponad 900 ton budynku o powierzchni 380 metrów kwadratowych. Kolejny krok to odcięcie go przy nasadzie i przesunięcie po przygotowanych wcześniej ośmiu belkach ślizgowych.

Budynek przenoszony był za pomocą siłowników i zamontowanych do nich prętów wysokiej wytrzymałości. Do wykonania tego zadania niezbędny był układ hydrauliczny składający się z sześciu siłowników, z których każdy oddziałuje z siłą ok. 56 ton oraz pompy hydraulicznej o mocy 700 bar. Jego pracę wspomagały urządzenia pomiarowe oraz pomocnicze.

– Tego typu operacje budowlane to niezwykle złożone procesy, które są ogromnym wyzwaniem zarówno dla inwestora, jak i wykonawcy. Do przesuwania budynku byliśmy bardzo dobrze przygotowani, jednak ze względu na jego zabytkowy charakter i wiek, konieczne było przede wszystkim zachowanie najwyższej ostrożności – tłumaczy Onetowi Sylwia Filewicz z Grupy Capital Park.

– Samo przygotowanie do przesuwania budynku trwało około pół roku. Konieczne było stworzenie szczegółowego projektu operacji, wzmocnienie i uszczelnienie budynku, wykonanie szyn, na których jest przesuwany oraz przeprowadzenie licznych prób. Nad prawidłowym przebiegiem tego procesu czuwał sztab kilkunastu osób: inżynierów, geodetów, konstruktorów, nadzorców oraz pracowników budowlanych – dodaje Sylwia Filewicz.

Po wykonaniu ścian szczelinowych oraz konstrukcji żelbetowej budynek zostanie przeniesiony na swoje pierwotne miejsce i ustabilizowany. W przyszłym kompleksie dawnej Fabryki Norblina będzie przeznaczony pod lokale gastronomiczne. Swoje miejsce znajdą tam dwie restauracje – jedna zostanie zlokalizowana we wschodniej, a druga w zachodniej części budynku.

Źródło: Onet