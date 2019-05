Opłaty za parkowanie, Warszawa. Za brak biletu parkingowego od jesieni zapłacimy dużo więcej?

W Warszawie nie brakuje osób, które regularnie pozostawiają samochód w płatnej strefie, ale nie opłacają biletów parkingowych. Powód? Niskie kary. Za postój w godz. 8-18 kierowca zapłaci w sumie 31,8 zł (3 zł za pierwszą godzinę, za drugą – 3,6 zł, za trzecią – 4,2 zł, za każdą kolejną znów 3 zł). Brak biletu to zaledwie 50 zł. Różnica jest niewielka, a jeśli przez kilka dni samochód nie zostanie namierzony przez kontrolerów Zarządu Dróg Miejskich, to kierowca może nawet na tym finansowo skorzystać.

We wrześniu, w życie wejdą zmiany dotyczące ustawy o drogach publicznych. Co prawda nie dadzą one samorządom prawa do całkowicie swobodnego ustalania wysokości kary za brak opłaty za postój, ale pozwolą na podwyższenie dotychczasowych stawek.

Ministerstwo nie zapisało w ustawie konkretnej maksymalnej wysokości tej opłaty. Kwota ta nie będzie mogła jedynie przekroczyć 10% minimalnego wynagrodzenia, które aktualnie wynosi 2250 zł miesięcznie. To oznacza, że kary za brak biletu parkingowego w płatnej strefie mogą od września urosnąć do 225 zł. Nie ma jednak pewności, czy Rada Warszawy na taką podwyżkę się zdecyduje. Ma to być przedmiotem analizy i dyskusji w najbliższych miesiącach.

