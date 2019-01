Opłaty za wywóz śmieci w Warszawie. Nigdzie w Polsce nie jest tak drogo

Odpadki z Warszawy trzeba wywozić daleko, bo wielu okolicznym sortowniom grozi zamknięcie. Powoduje to sytuację, w której odpady muszą być wywożone aż pod Płock albo Ciechanów. Na taki wariant zdecydowali się w tym tygodniu mazowieccy radni. Takie rozwiązanie ma być zabezpieczeniem na wypadek, gdyby instalacje w rejonie stolicy nie poradziły sobie z warszawskimi śmieciami. Oznacza to jednak niestety dużo wyższe koszty, a te poniesiemy my - mieszkańcy Warszawy.

To jednak nie koniec problemów stolicy ze śmieciami. Bezlitosne dla Warszawy jest też Ministerstwo Środowiska, które opublikowało kąśliwy komunikat dotyczący problemów z wdrożeniem segregacji odpadów na pięć pojemników. - Władze Warszawy rozpoczęły kampanię dopiero w połowie grudnia ubiegłego roku, a oferty w przetargu na odbiór odpadów zostały otwarte dopiero 20 grudnia. Jeśli jakiekolwiek „dodatkowe koszty” wynikają z pospiesznego procedowania postępowania przetargowego, to jest to tylko i wyłącznie wina władz miasta, które działają w sposób opieszały - czytamy na stronie Ministerstwa Środowiska.