Opowieść o rozpędzonej Warszawie. Niesamowity mural Tytusa Brzozowskiego jest już gotowy

Przedstawiona na muralu Warszawa składa się z kilku warstw, które budują charakter stolicy . - Na samym dole znalazły się kamienice z typowymi dla Starego Miasta domkami na dachach. Wyżej są budynki z późniejszego okresu rozwoju Warszawy - kamienice przy ul. Chmielnej 98 i 108 oraz Złotej 75. Kolejna warstwa to rotunda przynależna do gmachu Ministerstwa Komunikacji projektu Bohdana Pniewskiego i ulica Chałubińskiego w zestawieniu z dwiema wieżami Marriottem oraz Elektrim. Miejsce obok zajął najbardziej rozpoznawalny warszawski budynek- Pałac Kultury. Ostatnim elementem muralu jest kaplica kościoła Zbawiciela.

Warszawa ma nowy mural. Na ścianie siedziby ZDM przy ulicy Chmielnej 120 na Woli powstało wielkie dzieło - opowieść o rozpędzonej Warszawie, mieście dynamicznym, szybkim, pełnym gwaru i zabawy. Ważnym elementem projektu są potężne koła – symbol ruchu i mobilności. To właśnie na nich Warszawa pędzi po wijącej się drodze . Mural jest autorstwem znanego warszawskiego malarza – Tytusa Brzozowskiego i został zadedykowany wszystkim mieszkańcom miasta.

Mosty, drogi i dachy

Między budynkami znajdują się mosty, czyli kolejny po drogach element związany z działalnością ZDM. Na mostach, ale również na dachach, kominach, czy gdzieś na niebie odnajdziemy ludzi reprezentujących gwarne warszawskie życie. W projekcie pojawiły się też drobne surrealistyczne elementy. – Kości do gry rozrzucone wśród zabudowy – to częste w pracach Tytusa Brzozowskiego odniesienie do zróżnicowanego charakteru stołecznych ulic - opisują urzędnicy.