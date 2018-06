PKP Polskie Linie Kolejowe od ponad roku prowadzą remont linii obwodowej. Kilka miesięcy temu kolejarze zapowiadali, że prace zakończą się pod koniec czerwca. Jednak teraz termin ten jest już nieaktualny podaje portal Transport Publiczny.

Prace na linii obwodowej łączącej Warszawę Zachodnią i Gdańską rozpoczęły się w marcu 2017 roku. Początkowo PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. planowały przywrócenie ruchu pociągów pasażerskich między Warszawą Gdańską a Warszawą Zachodnią w połowie 2018 roku.Portal Transport Publiczny podaje, że wielu odcinkach nie ma jeszcze nawet ułożonych torów, co oznacza, że o powrocie pociągów w czerwcu nie może być mowy. "Prace na całej linii obwodowej pomiędzy Warszawą Zachodnią a Warszawą Gdańską wchodzą w ostatni etap. Kończone są roboty na peronach, wiaduktach układane są nowe tory i sieć trakcyjna " - powiedział portalowi Karol Jakubowski z biura prasowego PKP PLK.Rzecznik PKP PLK podał nowy termin zakończenia prac. Zgodnie z harmonogramem wykonawca ma ukończyć remont w połowie sierpnia. Później nastąpią jeszcze odbiory techniczne.Linia obwodowa to kluczowa inwestycja kolejowa w stolicy, z dwóch powodów. Po pierwsze, dzięki niej pasażerowie będą mogli przemieścić się z Dworca Zachodniego (peron 8), aż do nowo wybudowanych przystanków kolejowych Warszawa Koło i Warszawa Powązki. Znacznie usprawni to komunikację w zachodnich dzielnicach Warszawy, zwłaszcza, że kolej ma tu być płynnie połączona z metrem. Miejski system komunikacji zyska dzięki węzłowi przesiadkowemu Warszawa Młynów – pasażerowie swobodnie przesiądą się w tym miejscu z pociągu do metra przy ulicy Górczewskiej. Drugim czynnikiem, który decyduje o znaczeniu inwestycji jest planowany remont linii średnicowej . Gdy budowlańcy rozpoczną pierwsze prace na trasie średnicowej, to właśnie linią obwodową pojadą pociągi dalekobieżne.