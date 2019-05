Opóźnienia pociągów spadają. Jest haczyk, bo zmieniono sposób liczenia. Jak jest w Warszawie?

8 minut 55 sekund tyle wynosi średnie opóźnienie pociągu w Polsce. W sumie od początku roku na terenie kraju aż 85 701 pociągów przyjechało po czasie (na 424 tys. połączeń). Plusem jest to, że w kolejnych miesiącach coraz częściej docierają punktualnie.

Urząd Transportu Kolejowego opublikował dane dotyczące punktualności przejazdów w pierwszym kwartale 2019 roku. Pod koniec roku planowo przyjeżdżało 88,48 proc. pociągów, ale na początku tego roku już 93,06%. Poprawa wskaźników jest związana także ze zmianą sposobu liczenia opóźnień.

„Do tej pory pociągi pasażerskie przybywające do stacji końcowej do 4 minut i 59 sekund po czasie rozkładowym traktowane były jako punktualne. Obecnie próg punktualności został podniesiony do 5 minut i 59 sekund” - pisze Urząd Transportu Kolejowego. Dodaje, że zmiany dotyczą ujednolicenia systemu mierzenia opóźnień. Teraz w Polsce obowiązywać będą te same zasady co w Niemczech czy Belgii.

Jakie opóźnienia w Warszawie?

W badaniu uwzględniono także przewoźników kursujących w Warszawie (ogólnopolskich, lokalnych i miejskich). Na uwagę zasługuje Warszawska Kolej Dojazdowa, która kolejny rok z rzędu okazała się najbardziej punktualnym przewoźnikiem w Polsce (99,29 proc.). Jak wypadają pozostali?