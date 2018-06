Poślizg przy budowie metra na Bemowie. Miasto chciało ogłosił przetarg, ale... dokumenty wysłano po terminie. Przetarg unieważniono, to oznacza dwa miesiące opóźnienia. Szczegóły w artykule poniżej.

Długo trzeba było czekać na ogłoszenie przetargu na budowę 2 km tuneli ze stacjami Ulrychów i Bemowo. Przekładany był również termin otwarcia ofert. Ostateczne rozstrzygnięcie planowano na koniec czerwca.Finalnie Metro Warszawskie anulowało przetarg dotyczące budowy dwukilometrowego odcinka zachodniego II linii metra od stacji C6 Księcia Janusza do stacji C4 Powstańców Śląskich wraz z torami odstawczymi.- Przyczyną jest błąd proceduralny, który był niemożliwy do usunięcia. W celu uniknięcia dalszych konsekwencji zdecydowano o unieważnieniu przetargu - mówi Anna Bartoń, rzecznik prasowy Metra Warszawskiego.Wszelkie informacje dotyczące zmiany terminu składania ofert powinny zostać obowiązkowo opublikowane w suplemencie do dziennika urzędowego UE. W tym wypadku informacja została wysłana po terminie, co mogło uniemożliwić potencjalnym wykonawcom przygotowanie i złożenie oferty.Pytana o długość opóźnienia, Anna Bartoń odpowiada, że może potrwać co najmniej dwa miesiące. Dodaje jednak, że Metro Warszawskie nowy przetarg chce ogłosić jeszcze w tym miesiącu.