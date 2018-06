W piątek i w sobotę, 1 i 2 czerwca 2018 r., na służewieckim torze wyścigów konnych odbędzie się Orange Warsaw Festival. Na scenie wystąpią m.in. Florence + The Machine, Sam Smith, Dua Lipa, Ralph Kaminski czy Taco Hemingway. Zarząd Transportu Miejskiego wprowadza zmiany w komunikacji.

Specjalnie dla uczestników imprezy, w godzinach 14.30 – 23.00 będą jeździły autobusy. Pojadą trasą:METRO WILANOWSKA 14 – al. Wilanowska – Puławska – WYŚCIGI – Puławska – METRO WILANOWSKA 14Po godzinie 23.00 rozpoczną kursowanie autobusy specjalnej linii, które dowiozą uczestników koncertu do podziemnej kolei:WYŚCIGI 01 (przy ulicy Puławskiej) – Puławska – Romera – Surowieckiego – al. KEN – METRO URSYNÓW 02W obu liniach obowiązywać będzie taryfa ZTM.Podczas nocy z 1 na 2 czerwca i z 2 na 3 czerwca częściej będzie jeździło metro. Składy, do godziny 3.15, będą podjeżdżały na stację Ursynów co 7–8 minut.Fani, którzy przyjadą samochodami, mogą zostawić je na parkingach P+R. Podczas nocy 1/2 i 2/3 czerwca parkingi Metro Wilanowska, Metro Ursynów i Metro Stokłosy czynne będą przez cała dobę.