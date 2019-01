Orange Warsaw Festival 2019. Poznaliśmy pierwsze gwiazdy festiwalu

Gwiazdy na Orange Warsaw Festival 2019

Mamy dla was dobrą wiadomość. Znamy pierwszych artystów, którzy wystąpią na terenie Wyścigów Konnych Służewiec podczas Orange Warsaw Festival 2019. Pierwszą ogłoszoną gwiazdą wydarzenia jest Cardi B. Raperka z Bronxu zaprezentuje swój materiał z debiutanckiego krążka "Invasion of Privacy". 5 nominacji do tegorocznych nagród Grammy, statuetki na galach Billboard Music Awards oraz BET Awards mówią same za siebie.

Nie mniejszą popularnością cieszy się Solange. W 2017 roku artystkę mogliśmy podziwiać na festiwalu Open'er w Gdyni. Wielbiciele R'n'B od lat zachwycają się jej każdym kolejnym albumem.