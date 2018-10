Organizacja ruchu na moście Poniatowskiego jest niebezpieczna. Ten film jasno pokazuje, że urzędnicy się mylą [WIDEO]

- Jedynie rowerzysta i kierowcy autobusu jadą zgodnie z przepisami - wskazują działacze WAS. - Osoby jadące samochodami indywidualnymi łamią przepisy: wyprzedzają w zbyt bliskiej odległości rowerzysty (bezpieczna odległość to około 1,5 metra), jeżdżą buspasem.

Urzędnicy twierdzą, że organizacja ruchu na moście Poniatowskiego jest optymalna. Największe niebezpieczeństwo dla rowerzystów stanowią, według nich, kierowcy aut, z których przeszło 85 proc. łamie obowiązujące ograniczenie prędkości. Aktywiści z Warszawskiego Alarmu Smogowego wskazują, że nie jest to jedyne zagrożenie dla użytkowników "dwóch kółek". Jasno wykazuje to zaprezentowane przez nich nagranie.

8 września 2018 r. na moście Poniatowskiego doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła 17-letnia rowerzystka . Młoda kobieta, jadąc po chodniku, zawadziła o pieszego i runęła na jezdnię wprost pod koła samochodu . To dramatyczne zdarzenie wywołało dyskusję o bezpieczeństwie ruchu na przeprawie.

By poprawić tę sytuację aktywiści wskazują szereg rozwiązań, które mogą wydatnie poprawić bezpieczeństwo ruchu na moście. Proponują m. in.: wprowadzenie całodobowego buspasa z dopuszczonym ruchem rowerowym, ograniczenie prędkości do 40 km/h (samochody realnie pojadą około 50 km/h), wyznaczenie sierżantów rowerowych na środku buspasa (tak aby jasno było widać, gdzie ma jechać rowerzysta).

Czy odpowiedzialni urzędnicy skorzystają z tych sugestii?