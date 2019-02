Orlen Warsaw Marathon 2019. Znamy pełny skład pakietu startowego - koszulka startowa i nie tylko

Z każdego pakietu startowego imprezy biegowej to właśnie koszulka stanowi element budzący ogromne emocje. To znacznie więcej niż zwykła garderoba - to symbol i wizytówka każdej imprezy biegowej. Organizatorzy ORLEN Warsaw Marathon, oprócz projektu koszulki, ogłosili także pełen skład pakietów startowych. Co kryje się w środku?