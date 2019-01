Orszak Trzech Króli 2019. Zmiany w komunikacji, zamknięte ulice i utrudnienia w parkowaniu 6 stycznia [INFORMATOR]

10. ORSZAK TRZECH KRÓLI

W niedzielę, 6 stycznia Traktem Królewskim przejdzie 10. Orszak Trzech Króli. Uczestnicy wyruszą z pl. Zamkowego ok. godz. 12.00 i przejdą Krakowskim Przedmieściem oraz Królewską na pl. marsz. J. Piłsudskiego. Od ok. godz. 11.30 do ok. godz. 13.00 wyłączone z ruchu kołowego będą ulice Królewska (od pl. marsz. J. Piłsudskiego do Krakowskiego Przedmieścia) i pl. marsz. J. Piłsudskiego (od Królewskiej do Ossolińskich).

Utrudnienia w parkowaniu:

6 stycznia nie będzie można także zaparkować samochodu przy ul. Królewskiej (od pl. marsz. J. Piłsudskiego do Krakowskiego Przedmieścia) oraz przy ul. gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza.

Zmiana tras linii autobusowych:

W czasie przemarszu Orszaku Trzech Króli autobusy linii 107 (tylko w kierunku krańca Kierbedzia) i 111 (w kierunku krańca Gocław) będą kursowały ul. Marszałkowską i Al. Jerozolimskimi. W kierunku krańca Esperanto linia 111 pojedzie ulicami Królewską i Marszałkowską. Linie: 116, 128, 175, 178, 180, 222, 503 i 518, kursując w kierunku krańców południowych, zjadą ul. Kapucyńską w al. „Solidarności” i dalej z pl. Bankowego pojadą ulicami Marszałkowską i Świętokrzyską. Autobusy linii 128 i 175 w kierunku pl. marsz. J. Piłsudskiego będą kursowały ulicami Marszałkowska – Senatorska – Wierzbowa. Linia 222 w kierunku krańca Bielańska pojedzie ulicami Królewską i Marszałkowską. Natomiast pozostałe linie w kierunku krańców Chomiczówka, Konwiktorska, Nowodwory będą kursowały ulicami Marszałkowską i Senatorską.

