Ortopeda Warszawa. Najlepsi specjaliści, kliniki, poradnie, gdzie się leczyć? NFZ, prywatnie

Ortopedia to dział medycyny, zajmujący się diagnostyką i leczeniem wad wrodzonych, zapaleń stawów, urazów czy kontuzji. To właśnie do ortopedy trafimy, gdy chcemy popracować nad swoją postawą albo gdy dokucza nam skrzywienie kręgosłupa. Zresztą początkowo ortopedów kojarzono wyłącznie z leczeniem skoliozy, dziś jednak zajmują się różnymi narządami ruchu, nie tylko kręgosłupem. Pierwsza klinika ortopedyczna powstała w 1923 r. w Poznaniu, od tego czasu wiele się zmieniło, a dyscyplina cały czas się rozwija. Lekarze potrafią wyleczyć naprawdę skomplikowane przypadki.

W tym informatorze znajdziecie listę ortopedów dziecięcych dostępnych na NFZ, listę poradni ortopedycznych w Warszawie, listę polecanych ortopedów w Warszawie i informacje o ostrych dyżurach ortopedycznych.

Ortopeda dziecięcy Warszawa NFZ

Poważna skolioza lub też inne urazy już we wczesnej młodości mogą mieć poważne konsekwencje dla zdrowia w dorosłym życiu. Nieraz wymagają operacji. Dlatego dobrze jest znaleźć dobrego ortopedę zajmującego się właśnie dziećmi. Poniżej lista miejsc, w których ortopeda przyjmuje dzieci.

Szpital Dziecięcy Im. Prof. Dr. Med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Niekłańska 4/24 (ortopeda Warszawa Praga - Południe)

Warszawski Szpital Dla Dzieci SP ZOZ, ul. Mikołaja Kopernika 43 (ortopeda Warszawa Śródmieście)

