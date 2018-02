Oscary 2018. Kiedy gala rozdania Oscarów? Gdzie obejrzeć Oscary?

Oscary 2018. Kiedy gala rozdania Oscarów? Tegoroczną galę rozdania nagród zaplanowano na 4 marca. Ceremonia rozpocznie się o godzinie 20:00 czasu wschodniego, czyli o godzinie 2.00 w Polsce. Gdzie obejrzeć Oscary?

Tym razem gala rozdania Oscarów 2018 nie odbędzie się, jak zawsze, pod koniec lutego. Tegoroczna impreza została specjalnie przesunięta na późniejszy termin, aby nie kolidować z Zimowymi Igrzyskami Olimpijskimi w Pjongczangu. Gala rozdania Oscarów 2018 odbędzie się tradycyjnie w Hollywood. Poprowadzi ją Jimmy Kimmel, który będzie pierwszą osobą od 20 lat, która poprowadzi galę dwa lata z rzędu.Oscary 2018 zostaną rozdane o godzinie 20:00 czasu lokalnego, co oznacza, że w Polsce rozpocznie się ona w poniedziałek 5 marca o godzinie 2:00. Rozdanie Oscarów 2018 będzie można obejrzeć na kanale ABC oraz w Canal+.Najwięcej nominacji do Oscarów 2018 otrzymał film "Kształt Wody", który jest nominowany aż w 13 kategoriach. W 8 kategoriach nominowana jest natomiast "Dunkierka". Wszystkie filmy z największą liczbą nominacji znajdziecie. W kategorii Najlepszy długometrażowy film animowany nominowany jest polski film "Twój Vincent". O statuetkę powalczy z filmami: "Dzieciak rządzi!", "Coco", "Fernando" oraz "The Breadwinner".