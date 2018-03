OSCARY 2018. Ceremonia wręczenia Oscarów rozpoczęła się o godz. 2 w nocy czasu polskiego. Najważniejsze statuetki zostały wręczone dopiero nad ranem. Najlepszym filmem okazał się "Kształt wody", aktorem: Gary Oldman, aktorką: Frances McDormand.

OSCARY 2018. Kto dostał Oscara? Jaki najlepszy film? [WYNIKI - LISTA]

Wielkim zwycięzcą 90. gali Oscarów został obraz Guillermo del Toro - „Kształt Wody". Film zgarnął cztery pozłacane statuetki: m.in. w kategorii najlepszy film i za najlepszą reżyserię Film uzyskał aż13 nominacji.Przegranym, jeśli tam można określić okazał się „Trzy billboardy za Ebbing, Missouri''., które nagrodzono dwoma Oscarami, m.in. dla Frances McDormand jako najlepszą aktorkę. Najlepszym aktorem został Gary Oldman za brawurową rolę Winstona Churchilla w filmie ”Czas mroku''. Mocno reklamowana „Dunkierka” zdobyła statuetki za dźwięk, montaż dźwięku i montaż obrazu.Publika i dziennikarze podkreślili, że tym razem obyło się bez wpadek, skandali i tak prawdę bez niespodzianek. Nie uzyskał Oscary polsko-brytyjski film "Twój Vincent" , ale już sama nominacja do najważniejszej nagrody filmowej b uważana była za sukces.Najlepszy Film- "Kształt Wody"Najlepszy reżyser-"Kształt Wody" - Guillermo del ToroNajlepszy aktor pierwszoplanowy- "Czas mroku"Najlepsza aktorka pierwszoplanowa- Frances McDormand - "Trzy Billboardy za Ebbing, Missouri"Najlepszy aktor drugoplanowy- Sam Rockwell - "Trzy Billboardy za Ebbing, Missouri"Najlepsza aktorka drugoplanowa- Allison Janney - "Jestem najlepsza. Ja, Tonya"Najlepszy film nieanglojęzyczny-"Fantastyczna kobieta" - Chile -Najlepsze zdjęcia- "Blade Runner 2049"Najlepszy scenariusz oryginalny -"Uciekaj!" -Najlepszy scenariusz adaptowany -"Tamte dni, tamte noce" -Najlepszy krótkometrażowy film- "The Silent Child" -Najlepszy pełnometrażowy film animowany "Coco"Najlepszy krótkometrażowy film animowany- "Dear Basketball"Najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny- "Icarus"Najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny-"Heaven is a Traffic Jam on the 405" -Najlepszy montaż-"Dunkierka"Najlepsza piosenka-"Remember me" - "Coco"Najlepsza scenografia- "Kształt wody"Najlepszy montaż dźwięku- "Dunkierka"Najlepszy dźwięk-"Dunkierka"Najlepsze efekty specjalne-"Blade Runner 2049"Najlepsza muzyka -"Kształt wody"Najlepsze kostiumy-"Nić widmo"Charakteryzacja- "Czas mroku"