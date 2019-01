Osiecka nie zdobi już popularnej kawiarni. Saska Kępa z kolejnym marketem [ZDJĘCIA]

- To smutny widok. Agnieszka Osiecka była dla mnie jednym z symboli Saskiej Kepy. Lubiłam przychodzić do kawiarni Rue de Paris na ul. Francuskiej bo miała wyjątkowy klimat. Kolejny market Carrefour w okolicy klimatu jest z całą pewnością pozbawiony - mówi nam niezadowolona mieszkanka Saskiej Kępy, 28-letnia Kasia.

- Po co nam kolejny market tej samej sieci? Na Saskiej Kępie coraz mniej jest klimatycznych knajp, a coraz więcej sieciówek. To będzie już trzeci Carrefour przy ul. Francuskiej. Szaleństwo. Może dla Osieckiej powinno znaleźć się nowe miejsce? - zastanawia się nasza rozmówczyni, Kasia, która od urodzenia mieszka na Saskiej Kępie. A wy co sądzicie o tej sprawie?