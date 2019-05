Osiedla o których mówi cała Warszawa. Drugich takich nie znajdziecie w całym mieście

U zbiegu ulic Kasprzaka i al. Prymasa Tysiąclecia powstaje największy budynek mieszkalny w historii Warszawy. Będzie on zwieńczeniem deweloperskiej rewolucji, która kilka lat temu rozpoczęła się w tej części Woli. Tak będzie wyglądała inwestycja po oddaniu do użytku: Mieszkalny gigant nazwany "Bliska Wola Tower" to nie będzie zwykły blok. 1,5 tysiąca mieszkań, cztery podziemne kondygnacje, aż 27 naziemnych pięter, w tym pasaż handlowy i biura - takie są jego rozmiary. Buduje go na Woli firma J.W. Construction. Bliska Wola Tower będzie mieć aż czterokondygnacyjny podziemny parking. Na parterze zaprojektowano pasaż handlowo-usługowy oraz dwupoziomową część gastronomiczną. Na pierwszym i drugim piętrze znajdują się biura. Budynek ma być gotowy w drugiej połowie 2021 r.

