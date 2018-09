Osiedle Awangarda na Bemowie. W ekskluzywnych apartamentach zamieszka tu Agnieszka Radwańska [ZDJĘCIA]

Zakończyła się budowa osiedla Awangarda. Prestiżowa inwestycja położone niedaleko Fortu Bemowo znajduje się w pół drogi do centrum i poza miasto. Deweloper chciał stworzyć ekskluzywne apartamenty dla bardziej zamożnych osób. Jednio z mieszkań zajmie Agnieszka Radwańska (światowej klasy tenisistka), która została również twarzą dewelopera.

Awangarda to w sumie 149 mieszkań, które powstawały w dwóch etapach od 2016 roku. Do wyboru były lokale sześcio-, pięcio-, cztero-, trzy- lub dwupokojowe, mające od 33 do 216 metrów kwadratowych powierzchni. Każdy z nich był indywidualnie dopasowywany do potrzeb przyszłego właściciela.

Za projekt osiedla powiadają projektanci z pracowni OPA Architekci, którzy połączyli nowoczesne wzornictwo z nowymi technologiami. Luksusowy apartament w stylu art deco, będący wizytówką Awangardy, wyszedł z pracowni Tarnowski Division.

- Zależało nam na tym, żeby Awangarda była spełnieniem marzeń współczesnego człowieka, który chce żyć w mieście, dającym mu możliwość rozwoju, ale przy jednoczesnej bliskości natury– mówi Paweł Malinowski, prezes Profbud. - Przystępując do realizacji projektu wiedzieliśmy, że zależy nam na światowym designie, który będzie wyróżniał to miejsce, ale w wykonaniu niezwykle uzdolnionych, polskich architektów - dodaje.

Budowa, przy ul. Waldorfa, została podzielona na dwa etapy. W pierwszym powstały 83 mieszkania, a w drugim 66. Pozwolenie na użytkowanie wydano w czerwcu. Wszystkie mieszkania zostały już sprzedane.