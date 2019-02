Osiedle domów na wodzie w Porcie Królewskim jednak nie powstanie? Innowacyjny projekt ,,został tymczasowo wstrzymany”

Pierwsze w Polsce osiedle na wodzie

Dwa lata temu pisaliśmy o innowacyjnym projekcie domów jednorodzinnych na wodzie. "Pływające" osiedle miało wówczas powstać na odnodze kanału żerańskiego w Porcie Królewskim. Pierwszy etap zakładał, że do marca 2017 roku 3 z 10 planowanych domów zostanie oddanych do użytku. Zainteresowanie było ogromne, bo niewątpliwym atutem była cena nieruchomości, która miała wynieść 4 tys. zł za za mkw. To prawie dwa razy mniej, niż średnia cena na rynku nieruchomości w Warszawie. Więcej o osiedlu domów pływających na Żeraniu przeczytasz tutaj.

"Inwestycja została tymczasowo wstrzymana"

Jak udało nam się ustalić, innowacyjne osiedle nie powstało, a prac nad budową nawet nie rozpoczęto. - Inwestycja została tymczasowo wstrzymana ze względu na niespójne przepisy prawne, dotyczące m.in. infrastruktury terenu. Realizacja projektu nie została jednak całkowicie zakończona i są szanse, że w przyszłości "pływające" osiedle powstanie na Żeraniu - poinformował, firma Floating Platform System, która zajmuje się budową systemów pływających.