Osiedle Jazdów. W Warszawie powstanie Wspólny Ogród. W środku m.in. rozlewnia miodu

- Ogrodnictwo to aktywność społeczna, która daje możliwość budowania relacji, nowych znajomości i przyjaźni. Zapraszamy Was do wspólnego czerpania radości z przebywania na świeżym powietrzu, jednocześnie robiąc coś dobrego dla siebie i innych. We Wspólnym Ogrodzie pielęgnujemy razem warzywa, zioła, owoce i razem z nich korzystamy - czytamy w opisie pomysłu.

W nowym miejscu w Warszawie, od 13 kwietnia 2019, czekać na was będzie szereg atrakcji. Większość nich - za darmo. Będzie można m.in. zdobyć darmową próbkę naturalnego miodu od "Miejskie pszczoły", a także wymienić się sadzonkami, czy porozmawiać i pouczyć miejskiego ogrodnictwa.

Wspólny Ogród startuje w sobotę. W weekend przewidziano w nim szereg atrakcji. Poniżej dokładny plan weekendu:

13.04 // godz. 11:00 - 16:00

- 11.00 – 14.00 – Kukbuk brunch – drobne przekąski / kawa / lemoniada

- 11.00 – 12.00 – zabierz słoik (200 ml), a my go wypełnimy miodem / miód rozlewać będzie Wiktor Jędrzejewski, założyciel grupy Miejskie Pszczoły, który chętnie podzieli się swoją wiedzą na temat pszczół miodnych i dziko żyjących

- 11:00 – 16:00 – stoisko z sadzonkami i wymianą

- 12.00 – 14.00 – warsztaty z Julii Panków dla dorosłych // bilety dostępne na stronie KUKBUK

- 13.00 –14.00 – o ogrodnictwie opowiada Mint&Lavender architektura krajobrazu i miejskie ogrodnictwo

14.04 // godz 11:00 - 16:00

- 11.00 – 14.00 - Kukbuk brunch – drobne przekąski / kawa / lemoniada

- 11.00 – 12.00 – zabierz słoik (200 ml), a my go wypełnimy miodem / miód rozlewać będzie Wiktor Jędrzejewski, założyciel grupy Miejskie pszczoły, który chętnie podzieli się swoją wiedzą na temat pszczół miodnych i dziko żyjących

- 11:00 – 15:00 – stoisko z sadzonkami i wymianą

- 12:00 – 15:00 – warsztaty z Julią Panków dla dzieci // zabawy z papierem

- 13:00 – 14:00 – sadzenie pomidorów w szklarni Motyka i Słońce

- 15:00 – zasadzimy sadzonki pozostałe z wymiany

Osiedle Jazdów znajduje się na tyłach Parku Ujazdowskiego. Na Osiedlu Jazdów obowiązuje zakaz wjazdu dla samochodów. Na miejsce dotrzecie pieszo, na rowerach albo dzięki komunikacji miejskiej (najbliższe przystanki: pl. Na Rozdrożu, Wiejska, Piękna, Rozbrat).