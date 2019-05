Osiedle Przyjaźń pod ochroną przez kolejne 5 lat. Miasto przedłuża umowę dzierżawy z pięknym zabytkowym osiedlem

Miasto przedłużyło o 5 lat umowę dzierżawy Osiedla Przyjaźń. Przez najbliższe 5 lat zostanie ono zachowane w dotychczasowym stanie. Co to w praktyce oznacza? - W umowie dzierżawy znajdują się m.in. zapisy, które zobowiązują Dzierżawcę do utrzymania w należytym stanie budynków i innych urządzeń znajdujących się na nieruchomości oraz dokonywania remontów niezbędnych do zachowania ich w stanie niepogorszonym - czytamy w piśmie Urzędu Miasta do Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla Profesorskiego.

Zbudowane na początku lat 50. osiedle jest dziś wciąż zamieszkiwane przez warszawiaków. Mieszkańców przyciąga przede wszystkim nietypowa zabudowa kolorowych, stylizowanych na wiejskie, parterowych domów.

Osiedle Przyjaźń: czarne chmury nad kolorowymi domkami

Dzierżawca osiedla, czyli stowarzyszenie, będzie odpowiedzialne także za remonty, wywóz śmieci i bieżące prace na osiedlu. Przez pięć lat należąca do miasta “Przyjaźń” będzie funkcjonować przez najbliższe pięć lat. Dalsza przyszłość domków z Jelonek nie jest jednak tak różowa. Do ziemi zgłaszano już roszczenia, a w osiedle miała zainwestować spółka z Hiszpanii. Sytuacji mieszkańców nie ułatwiają kiepskie warunki mieszkaniowe. W części domów brakuje wody, nie są odpowiednio zaizolowane.

ZOBACZCIE TEŻ: Niezwykłe zabytkowe osiedle w środku Warszawy. To dzięki niemu powstał PKiN [ZDJĘCIA, WIDEO]