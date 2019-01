Ostatnia prosta przed 27. Finałem WOŚP w Warszawie. Jak wyglądają przygotowania na kilka dni przed startem? [ZDJĘCIA]

Na chwilę przed startem, w siedzibie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy panuje przedfinałowe szaleństwo. Chociaż, jak przyznaje Krzysztof Dobies, rzecznik prasowy fundacji, to jest już ostatnia prosta.

Ostatnie przygotowania sztabów

W fundacji te kilka dni przed Finałem, to czas, kiedy ostatnie sztaby przyjeżdżają, aby odebrać rzeczy, których potrzebować będą w niedzielę. Przede wszystkim są to identyfikatory. Po sprawdzeniu ankiet przez upoważnione osoby, każdy wolontariusz może sobie sam je laminować. To dodatkowa atrakcja, która, jak zauważyliśmy, szczególnie podoba się dzieciom i młodzieży. Oprócz tego, odbierane są przez sztaby serduszka, czyli naklejki, które otrzymuje każda osoba wspierająca akcję w dniu finału.

- Zaczyna się okres ciszy przed burzą. To ostatnie moment, kiedy w fundacji jest mnóstwo ludzi. Teraz zacznie robić się już puściej, bo wszyscy w Polsce mają potrzebna rzeczy i są przygotowani do akcji – opowiada Krzysztof Dobies

Drzwi w fundacji nie nadążały być zamykane, ale świetna organizacja i lata doświadczenia sprawiają, że atmosfera, która tam panuje, w żaden sposób nie jest napięta. Wszyscy ze szczerym uśmiechem na twarzy chętnie pomagają przybyłym gościom. Szaleństwo przedfinałowe jest tam zdecydowanie pod kontrolą.

Mobilne studio

- My z kolei myślimy już o tym, co dzieje się pod Pałacem Kultury i Nauki, bo tam trwa budowa kampusu Wielkiej Orkiestry, który będzie siedzibą. Za chwilę będziemy musieli wyprowadzić się stąd, z biura fundacji, zabrać ze sobą łączność, komputery, sprzęt, drukarki i zainstalować się na tam na ten jeden dzień – wyjaśnia Dobies.

W niedzielę to właśnie w mobilnym studiu będą zbierane informacje z całej Polski i świata na temat tego jak gra Orkiestra, jak trwa zbiórka, ile udało się zebrać pieniędzy, co się dzieje i jak przebiegają aukcje.

- Musimy tego dnia podawać jakąś kwotę, którą szacujemy na podstawie tych wstępnych meldunków. Wszyscy na to czekają – dodaje rzecznik prasowy fundacji – Każdy chciałby, żeby było więcej, niż w ubiegłym roku, ale to nie rekordy są dla nas sednem Finału. Najważniejszym fenomenem jest to, że Wielka Orkiestry Świątecznej Pomocy cały czas łączy Polaków.

Wszystkie prace prowadzone na placu Defilad muszą zakończone będą w piątek. W sobotę będzie można już odwiedzać finałowe miasteczko.

Światełko do nieba

W tym roku podczas światełka do nieba, które odbędzie się o godz. 20 pod PKiN nie będzie fajerwerków. Będziemy mogli jednak zobaczyć wyjątkowe widowisko świetlano-muzyczne.

- Tam także będzie ogień, będzie pirotechnika, ale nie będą to fajerwerki w tym tradycyjnym wydaniu. Zadbaliśmy o zwierzęta. Wrażeń na pewno nie zabraknie – tłumaczy Krzysztof Dobies.

Negatywne komentarze

Co roku przed Finałem przeciwnicy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i Jurka Owsiaka atakują fundację negatywnymi komentarzami i wpisami.

- To jest coroczna mantra. Obserwujemy jak budzą się ci, którzy Orkiestry nie lubią. I mają prawo jej nie lubić. To nie jest tak, że my jako fundacja narzucamy wszystkim jakąś jednomyślność. Bardziej prosimy o to, żeby nie przeszkadzać, jeżeli ktoś faktycznie nie chce brać udziału w tym co robimy. Prosimy także, aby nie powtarzać kłamliwych oskarżeń, które są bez pokrycia – wyjaśnia Dobies.

Przy takich sytuacja Orkiestra przypomina, że grają już 27 lat i udało im się zebrać prawie miliard złotych, który zamieniony został na sprzęt medyczny. Łącznie do polskich szpitali trafiło niemalże 60 tysięcy urządzeń.

- Porównywanie Orkiestry do Narodowego Funduszu Zdrowia jest o tyle bez sensu, że WOŚP nigdy NFZ-em nie będzie. Nigdy nie wejdziemy w rolę zastępującego system. Nigdy nie rozszyliśmy sobie takich planów. My jesteśmy organizacją pozarządową i pomagamy temu systemowi w tym, żeby było lepiej – tłumaczy rzecznik fundacji.

W jednym z komentarzy pojawiło się stwierdzenie, iż sprzęt, który przekazuje fundacja WOŚP jest niepotrzebny, ponieważ nie brakuje ich w polskich szpitalach.

- Ja jednak bardziej słucham lekarza i ordynatora w szpitalu, niż pana, który zajmował się w życiu zupełnie inną branżą. Dzisiaj każdy może skomentować, napisać wszystko w Internecie i do tego już się przyczailiśmy. Jeżeli szpital piszę do nas z prośbą o zakup jakiegoś sprzętu to my wiemy, że to jest moment, kiedy ta potrzeba istnieje – podsumowuje Krzysztof Dobies.

Tegoroczny Finał

27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się tradycyjnie w drugą niedzielę stycznia. Tym razem przypadło to na 13 stycznia 2019 roku. Celem tegorocznej zbiórki będzie zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych.

Więcej informacji i harmonogram koncertów znajdziecie w naszym artykule tutaj.