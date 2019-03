OSTR 2019 koncert w Stodole. Instrukcja Obsługi Świrów zabrzmi dwa razy w warszawskim klubie [BILETY]

OSTR 2019

Adam Ostrowski to raper będący od wielu lat w ścisłej czołówce hip-hopu. Na swoim koncie ma wydanych ponad 20 albumów oraz rozliczne zaproszenia do współpracy przez m.in. Michała Urabaniaka, braci Waglewskich czy Hey, jak również niezliczone ilości nagród muzycznych. Wydaje mi się, że OSTR to artysta, którego nie trzeba przedstawiać. Co więcej, wydał właśnie kolejny album – „Instrukcja obsługi świrów”, więc koncert będzie idealną okazją do posłuchania najnowszych kompozycji tego artysty na żywo.