Właściciele osiedlowego sklepu, przy ul. Komorskiej na Pradze Południe postanowili postawić ostrzec wszelkie osoby dokonujące kradzieży w ich sklepie, że ich wizerunek zostanie upubliczniony. Na drzwiach wejściowych pojawiło się niecodzienne ogłoszenie.

"Osoby kradnące na terenie tego obiektu wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku na portalach społecznościowych i witrynie sklepu" - tak brzmi początek ogłoszenia, które pojawiło się niedawno na drzwiach wejściowych do sklepu "Żabka" przy ul. Komorskiej (w pobliżu ul. Bełżeckiej). W ten sposób właściciele sklepu postanowili odstraszyć potencjalnych złodziei."Złodziej niewyrażający na to zgody proszony jest o opuszczenie sklepu!!!" - czytamy dalej.Dodatkowo pojawiła się informacja, że młodzież z pobliskiej szkoły, w razie przyłapania na kradzieży będzie w trybie natychmiastowym zgłaszana do dyrekcji szkoły jak i na policję.Co o tym myślicie, czy to odstraszy złodziei?