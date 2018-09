Oszczędność i ekologia dla restauratorów

Prowadzenie własnej

nie jest zadaniem łatwym i wymaga pogodzenia najwyższej jakości usług ze skrupulatnym oszczędzaniem. Nic więc dziwnego, że wiele osób pracujących w branży gastronomicznej chętnie wykorzystuje nowości, dzięki którym będzie to możliwe. Wśród wielu aspektów, o które warto zadbać, istotny jest komfort klientów. Podpowiadamy więc, w jaki w sposób możesz o to zadbać, by było oszczędnie i ekologicznie.

Zimno, mokro, wieje

Nie ukrywajmy - pogoda w naszym kraju nie jest zbyt łaskawa dla osób, które działają w turystyce i

Sezon rozpoczyna się późną wiosną i kończy wraz z nadejściem jesieni. Do tego chłodne wieczory i ranki, liczne deszczowe, pochmurne dni oraz skoki temperatur. Nic więc dziwnego, że czasem nawet w środku wakacji lokale świecą pustkami. Szczególnie te, które posiadają ogródki piwne lub półotwartą przestrzeń. Na szczęście, istnieje rozwiązanie kłopotów restauratorów, a jednocześnie skuteczny sposób na przedłużenie sezonu.

Jest nim oczywiście odpowiednie ogrzewanie. Możliwości jest naprawdę sporo, nie wszystkie jednak sprawdzą się na tarasach, ogródkach piwnych czy w altanach. Warto więc zdać sobie sprawę, że istnieje rozwiązanie, dzięki któremu możemy zapewnić komfort cieplny gościom zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz

Mowa o

, które obecnie stają się coraz popularniejszym rozwiązaniem.

Promienniki ciepła - dlaczego warto je wybrać?

Promienniki podczerwieni mają wiele zalet. Przede wszystkim są rozwiązaniem, które może służyć do ogrzewania pomieszczeń oraz półotwartych przestrzeni, takich jak zadaszenia altany, tarasy czy ogródki piwne. Dzięki temu doskonale sprawdzają się właśnie w gastronomii. Nie jest to jednak jedyna zaleta tego rodzaju ogrzewania. Warto bowiem wspomnieć, że dzięki promiennikiem możemy odczuwać komfort cieplny w zaledwie kilkanaście sekund po ich włączeniu. Poza tym urządzenia te są tanie w eksploatacji, bezawaryjne i łatwe w obsłudze. Słowem, są w stanie spełnić wszystkie oczekiwania właścicieli restauracji i zapewnić komfort gościom.

Jak to działa?

Wiemy już, że promienniki ciepła to ciekawa alternatywa dla tradycyjnych metod ogrzewania pomieszczeń, która ma wiele zalet. Wciąż wiele osób nie wie jednak na jakiej zasadzie działają. Wyjaśnijmy więc. Promienniki podczerwieni, jak sama nazwa wskazuje, są urządzeniami emitującymi promieniowanie podczerwone. To właśnie ono przyczynia się do odczuwania przez nas przyjemnego ciepła. W przeciwieństwie do tradycyjnych grzejników, promienniki podczerwieni nie nagrzewają powietrza, a jedynie ciała i obiekty znajdujące się w okolicy. Promienie docierają bowiem bezpośrednio do powierzchni. Właśnie dzięki temu ciepło odczuwamy praktycznie natychmiast. Warto dodać, że promieniowanie to jest całkowicie bezpieczne - nie musisz się więc go obawiać.

Niskie koszty zużycia prądu i bezpieczeństwo

Co wyróżnia promienniki na tle innych sposobów ogrzewania pomieszczeń? Przede wszystkim fakt, że są to urządzenia, które generują naprawdę niskie koszty. Zużywają bowiem niewiele energii elektrycznej. Średniej wielkości i mocy promiennik, który powinien wystarczyć do ogrzania baru lub restauracji, zużywa bowiem cztery razy mniej prądu niż tradycyjne lampy grzewcze.

Nie bez znaczenia jest również fakt, że < u> promienniki na podczerwień< /u> to urządzenia, które są bezpieczne i ekologiczne. Zasilane energią elektryczną nie potrzebują gazu, paliwa czy węgla by dawać ciepło. Nie przyczyniają się więc do zmniejszania zasobów naturalnych oraz nie produkują spalin. W dzisiejszych czasach, kiedy problem smogu staje się coraz bardziej dotkliwy, to doskonała wiadomość. Z tych samych powodów promienniki są bezpieczne - nie wydzielają spalin, nie ma również ryzyka ulatniania się gazu

Komfort dla wymagających

Promienniki to nie tylko szybkie odczucie ciepła, ale również inne zalety, o których warto wspomnieć. Wciąż wiele osób kojarzy bowiem te urządzenia jako emitujące nieprzyjemne dla ludzkiego oka światło. Tymczasem, obecnie nowoczesne promienniki czołowych producentów mają znacznie ograniczoną emisję światła. Zastosowanie odpowiednich materiałów w obudowie promiennika sprawia, że jego odbiór nie jest dla ludzkiego oka nieprzyjemnym doznaniem. Warto również dodać, że same

znacząco się zmieniły. W dzisiejszych czasach to nowoczesne urządzenia, które charakteryzują się stylowym, minimalistycznym designem. Nie musisz więc obawiać się, że ich zamontowanie negatywnie wpłynie na wygląd twojego lokalu.

Co więcej, stosowanie promienników jest całkowicie bezpieczne dla naszego zdrowia. Emitują one bowiem fale o średniej długości, które nie mają żadnego wpływu na ludzki organizm – poza odczuciem przyjemnego ciepła. Jak widzisz, jeśli posiadasz bar lub restaurację, musisz dbać nie tylko o wysoką jakość jedzenia czy miłą obsługę, ale również komfort twoich gości. Stawiając na nowoczesne technologie, takie jak promienniki ciepła, możesz zrobić to w sposób tani i ekologiczny. Nie dziwi więc fakt, że popularność ,strong>promienników ciepła wśród firm z branży gastronomicznej stale rośnie.