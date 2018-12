Oszuści na Mokotowie. Podają się za kontrolerów pieców centralnego ogrzewania

Fałszywi pracownicy WOŚ na Mokotowie

Burmistrz Dzielnicy Mokotów, Rafał Miastowski ostrzega mieszkańców przed fałszywymi urzędnikami, którzy podają się za pracowników Wydziału Ochrony Środowiska. Osoby te próbują wejść do mieszkań i domów jednorodzinnych, pod pretekstem kontroli pieców centralnego ogrzewania.

Jednocześnie rada dzielnicy przypomina, że zanim wpuścimy „rzekomego” pracownika urzędu do domu, upewnijmy się, że posiada on legitymację służbową oraz imienne upoważnienie do dokonania kontroli. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości warto skontaktować się z Wydziałem Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Mokotów pod numerem telefonu 22 443 63 60.

Nowe sposoby na kradzieże w Warszawie

W Warszawie pojawia się coraz więcej oszustów, którzy dostosowują swoje metody do aktualnych zdarzeń. Mieszkańcy stolicy informują m.in. o fałszywych pracownikach zakładu energetycznego, którzy zawiadamiają o konieczności podpisania nowej umowy. To wiąże się z naliczeniem kosztów ubezpieczenia na życie, oraz kilkoma innymi, kosztownymi zmianami. Innym sposobem oszustów jest podawanie się za urzędnika Urzędu Miasta, który proponuje drobne sumy za wypełnienie ankiety na temat mieszkańców bloku. W ten sposób wyłudza on dane osobowe. Więcej metod oszustów w Warszawie poznasz w tym artykule.