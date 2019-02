Oszustwo "na paczkę" w Warszawie. Poczta Polska oficjalnie ostrzega. Jak nie dać się nabrać?

Pan Zdzisław z Bydgoszczy (nazwisko do wiadomości redakcji - dop. red.) odpowiada: - Najpierw otrzymałem dwa SMS-y, że czeka na mnie paczka. Podano jej numer i telefon pod który mam zadzwonić. W sumie nie było informacji czy gdzieś odebrać przesyłkę. Zadzwoniłem pod podany numer. Był to prepaid rozpoczynający się od cyfr 888. Zadzwoniłem pod ten numer. Odebrał mężczyzna, który potwierdził, że ma moją paczkę i że trzeba zapłacić 20 groszy. Dodał, że przywiezie paczkę. Odpowiedziałem, że niczego nie zamawiałem i że to musi być pomyłka. Zapytałem kto jest nadawcą przesyłki.

Pan odpowiedział, że nie ma takiej informacji. Od razu mi to podpadło. Pan naciskał, że się spieszy i że podrzuci paczkę, a ja mam przygotować pieniądze. Gdy ponownie zacząłem dopytywać się na jakie nazwisko jest przesyłka, skąd pan ma mój numer, to on się rozłączył. Nie odebrał już, gdy zadzwoniłem ponownie - opowiada nasz prenumerator.

Policjanci nigdy nie proszą o pieniądze czy dane

Przed naciągaczami wyłudzającymi pieniądze metodą „na paczkę” ostrzega również Poczta Polska. Ona opisuje następujący mechanizm oszustwa.

Tak, jak w przypadku oszustw metodą „na wnuczka” czy „na policjanta” etapy są dwa. Najpierw do seniora dzwoni rzekomy pracownik poczty. Mówi, że w placówce czeka na niego przesyłka i prosi o podanie wielu danych osobowych. Po chwili dzwoni kolejny oszust podający się za policjanta z Centralnego Biura Śledczego Policji i pyta czy senior rozmawiał z pracownikiem poczty.

Gdy słyszy odpowiedź, że tak, to oszuści krzyczą, że głupotą było podanie danych osobowych przez telefon. Wmawiają rozmówcy, że przez tak nierozważne działanie jego oszczędności są zagrożone. By je teraz ochronić, polecają zrobić jak najszybciej przelew wszystkich pieniędzy na wskazane „bezpieczne” konto.