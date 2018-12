Otwarcie lodowiska w Aninie

Do dyspozycji łyżwiarzy są szafki zamykane na kluczyk i wypożyczalnia łyżew. W okresie letnim, wiosennym i jesiennym w miejscu lodowiska funkcjonuje nowocześnie zorganizowany Skatepark. Lodowisko czynne codziennie w godzinach 9.00 – 21.00 . WEJŚCIA GRUPOWE na lodowisko - Rezerwacja: a.wolska@um.warszawa.pl, tel. 785 990 093.

Więcej informacji: www.osir-wawer.warszawa.pl/lodowisko/

Mikołajki na lodowisku w Aninie już za Nami.

Pole do disc golfa w Wawrze

Serdecznie zapraszamy do korzystania z nowego pola do disc golfa w naszej dzielnicy, największego w Warszawie i jednego z większych w Polsce. Zapraszamy do wspólnej gry przy ul. Węglarskiej/Murarskiej.

Więcej informacj i zasady korzystania:

Piotr Onikki-Górski, Krzysztof Banach

biuro@psdg.pl, 608 443 453

https://www.facebook.com/discgolfwarszawa/

LOKALIZACJA:

Warszawa-Wawer ul. Węglarska/Murarska

52.211884, 21.142942