Otwarcie sklepu Lidl w Warszawie

W nowym sklepie klienci będą mogli znaleźć produkty marek własnych Lidl, m.in.: „Chrupiące z Pieca” –pyszne,aromatycznepieczywo, wędliny „Pikok”,świeże mięso „Rzeźnik”,produkty BIO czy świeże owoce i warzywa dostępne w ramach „Ryneczku Lidla”.

Firma Lidl od lat współpracuje z polskimi producentami, proponując konsumentom produkty pochodzące zarówno od branżowych liderów jak i mniejszych, lokalnych dostawców. W asortymencie sklepu znajduje się już ponad 50 produktów marek własnych oznaczonych godłem „Teraz Polska”.

W okresie od czwartku 21 lutego do soboty 2 marca wiele artykułów objętych zostanie specjalnymi promocjami cenowymi.

W sklepie Lidl w Warszawie znaleźć będzie można również ofertę tygodni tematycznych z produktami charakterystycznymi dla różnych kuchni świata oraz bogatą ofertę artykułów przemysłowych, które w Lidlu pojawiają się średnio trzy razy w tygodniu. W nowej placówce, klienci będą mogli nabyć m.in.szeroki asortyment tekstyliów oraz artykułów gospodarstwa domowego w bardzo atrakcyjnych cenach!

Osoby, które odwiedzą sklep Lidl w dniu otwarcia, będą mogły poczęstować się pyszną kawą i croissantami.

Nowy sklep sieci Lidl w Warszawie ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą ponad 1400 m2. W obiekcie zostało zatrudnionych 30 osób. Placówka będzie czynna od poniedziałku do soboty w godzinach od 7:00 do 22:00, a w niedziele handlowe od 8:00 do 21:00. Zmotoryzowani klienci będą mogli korzystać z 40 miejsc parkingowych.

„W myśl hasła „Więcej na radość z życia” produkty oferujemy w atrakcyjnych, niskich cenach, podkreślając tym samym, jak pełniej cieszyć się życiem każdego dnia dzięki oszczędności czasu oraz pieniędzy. Kupujący zawsze mogą znaleźć w sklepach Lidl różnorodne artykuły i promocje. Zapraszamy wszystkich klientów do korzystania z naszej oferty w nowo otwartej placówce w Warszawie” – podsumowuje Aleksandra Robaszkiewicz, Communications Manager Lidl Polska.

W trosce o lepsze jutro – ekologiczne rozwiązania w sklepie Lidl

W placówce wykorzystano ekologiczne rozwiązania m.in.:

· instalację ogrzewania wykonaną w oparciu o gruntowe pompy ciepła,

· odzysk ciepła z urządzeń chłodniczych,

· energooszczędne oświetlenie LED.

Powyższe rozwiązania mają za zadanie zwiększenie efektywności energetycznej obiektu, uczynienie placówki obiektem energooszczędnym, co w konsekwencji przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.