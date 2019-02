Our Kids Expo Warszawa. Pierwsze warszawskie expo szkół prywatnych i niepublicznych

Zbliżają się targi edukacyjne Our Kids. To pierwsze tego typu wydarzenie. Do kogo jest skierowane?

_Anna Olejnicka-Oliwa, przedstawiciel Our Kids w Polsce:_Expo Szkół Niepublicznych to świetne miejsce dla rodzin szukających placówki niepublicznej dla dzieci na wszystkich poziomach edukacji - od przedszkola do liceum. Zapraszamy zatem zarówno rodziców szukających pierwszego przedszkola lub szkoły, jak i uczniów ostatnich klas szkół podstawowych i gimnazjów - tak zwanego "podwójnego rocznika" zdających do szkół średnich. Ten temat zresztą będzie poruszany na dyskusji panelowej podczas targów - młodzież martwi się o to, czy dostanie się do upragnionej szkoły średniej. Na panelu podpowiemy, o czym warto pomyśleć, gdy miejsc w liceum zabraknie.

Jaka jest formuła imprezy?

Jest to jednodniowe wydarzenie w Bibliotece UW. Przez pięć godzin goście zwiedzający mogą porozmawiać z każdym wystawcą i posłuchać dyskusji panelowych na trzy tematy edukacyjne. Planujemy też urządzić kącik dla dzieci, gdzie szkoły będą na żywo pokazywać swoje metody dydaktyczne na dzieciach podczas animacji. Jest to doskonała okazja, by sprawdzić, w jaki sposób nasze dziecko reaguje na materiały i zabawy szkół dwujęzycznych, Waldorf, Montessori itp.

Czego mogą spodziewać się odwiedzający?

Na pewno dużego ruchu. Liczymy na obecność ok.1000 rodzin a nasze wydarzenie jest ciągle polecane przez setki użytkowników na Facebooku. Wiem, że szkoły przygotowują ciekawe materiały o swoich placówkach oraz niespodzianki dla zwiedzających. Będzie można również porozmawiać z uczniami naszych wystawców. To najlepszy sposób, aby podpytać o atmosferę w szkole oraz ważne szczegóły na temat chociażby ilości prac domowych lub wyjazdów i wycieczek w ciągu roku.

Czy wiadomo już ilu i jakich wystawców pojawi się ze swoją ofertą?

W tym roku, jako że jest to pierwsze wydarzenie Our Kids w Polsce (w Kanadzie Expo jest organizowane od 15 lat i przyciąga tłumy zwiedzających) będzie 25 wystawców.

Staramy się selekcjonować szkoły tak, by rodzice mieli możliwość kontaktu z najróżniejszymi placówkami - zarówno z największymi, prestiżowymi szkołami międzynarodowymi, jak i programami niszowymi jak edukacja domowa czy Waldorf. Wszystkie te szkoły cieszą się coraz większym zainteresowaniem rodzin w Polsce, ponieważ jest mnóstwo zdolnych dzieci, które nie wpasowują się w szablon "typowej" edukacji. Osobiście odbieram dziesiątki telefonów od rodziców, którzy mają problem z dziećmi bardzo utalentowanymi, wrażliwymi a jednak nie osiągającymi sukcesów w szkole. W tym momencie zaczyna się gonitwa po poradniach, szukanie błędów wychowawczych, próba przenoszenia dziecka do innej placówki w trakcie roku szkolnego. W związku z duża liczbą bodźców oddziałujących na dzieci m.in w internecie, uczniowie coraz trudniej koncentrują się w ławce szkolnej. A poza szkołą mają mnóstwo zainteresowań - czyli dzieci potrafią, ale są znudzone lekcjami w szkole. Nauczyciele w przepełnionych klasach, mając do dyspozycji 45 minut lekcji, nie są w stanie zainteresować uczniów tematem tak jak ich ulubiony "youtuber". Stąd boom na szkoły bez dzwonków, bez wyścigu szczurów o oceny i z programami pisanymi przez pedagogów z pasją.

Z drugiej strony - bo nasze społeczeństwo jest bardzo zróżnicowane, mamy dużą grupę rodziców szukających szkół o świetnych wynikach w rankingach, z programem IB, współpracujących z placówkami zagranicznymi. Obecnie wielu rodziców inwestuje w edukację dzieci, by móc je wysłać na prestiżowe uczelnie za granicą. Tak więc - programów szkolnych powinno być w Polsce tyle, aby idealną dla siebie szkołę mógł znaleźć każdy - zarówno ambitne dzieci o ciągotach do "wielkiego świata", jak i dzieci bardziej wrażliwe i działające twórczo w lokalnym środowisku. Cieszy mnie, że programów jest coraz więcej, kibicuję ciekawym inicjatywom, które znajdą w dziecku to, co najlepsze. Ostatnio zwróciły moją uwagę przedszkola leśne i szkoły demokratyczne. Rok temu pojawiło się w Warszawie przedszkole, w którym dzieci spędzają ok. 6 godzin dziennie w lesie, ucząc się przy okazji języków francuskiego i angielskiego. Także zimą i w deszcz, każdego dnia, wychodzą do lasu! Aż mnie zastanawia, w jakim kierunku potoczy się dalsza edukacja tych dzieci? Kim będą w przyszłości? Jakie będzie społeczeństwo za 20 lat, gdy wyjdą w świat pracy zarobkowej pierwsze pokolenia po tak zróżnicowanych szkołach? Nie mogę się doczekać efektu.

Wiadomo, że wybór odpowiedniej szkoły to duża odpowiedzialność ciążąca na rodzicach jak i duży kapitał, dzięki któremu dziecko może mieć zapewniony dobry start. Jak dokonywać tego wyboru?

Powtórzę to, o czym zawsze piszemy w naszym katalogu dla rodziców - nie kierujmy się popularnością szkoły ani tym, którą szkołę wybrali sąsiedzi. Trzeba dopasować szkołę do potrzeb dziecka. Odpowiedzieć sobie na podstawowe pytania - czy dziecko jest introwertyczne, czy ekspansywne? Czy lepiej działa indywidualnie czy w grupie? Czy lubi się uczyć samodzielnie z książek, czy woli poznawać świat na zasadzie doświadczeń i samemu dochodzić do wiedzy? Ważny aspekt w dzisiejszych czasach to nauka języków obcych - jakie mamy cele jako rodzina? Czy dziecko ma znać dobrze język obcy, czy uczyć się według programu międzynarodowego? Wszystkich rodziców odsyłam do naszych poradników na stronie ourkids.net/pl, by jak najlepiej dopasować szkołę do swojego dziecka. Mogę Pani powiedzieć jako mama trójki dzieci, z czego każde jest indywidualistą - wybór szkoły to wiele miesięcy poszukiwań i rozmów, ale warto się skupić na decyzji, która wpłynie na cały dalszy rozwój naszych pociech.

Dlaczego szukając odpowiedniej szkoły dla dziecka, warto zapoznać się z ofertą placówek niepublicznych?

Szkoły niepubliczne to mniejsze klasy, indywidualne podejście do ucznia oraz dużo zajęć dodatkowych w cenie czesnego. Oferta niektórych szkół zawiera też transport dzieci do szkoły, certyfikaty językowe oraz programy, których nie znajdziemy w placówkach publicznych.