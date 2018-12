Owczarek niemiecki utknął w studzience. Pies przebywał w kanałach aż 4 dni. Akcja służb uratowała życie zwierzęciu [ZDJĘCIA]

Eko patrol poprosił o pomoc straż pożarną, która dysponuje specjalistycznym sprzętem potrzebnym do wydobycia psa, a także lekarza weterynarii. Stres zwierzęcia sprowokował u niego zachowania agresywne, co wymusiło podanie środka usypiającego. Dopiero wtedy służbom udało się wydobyć go na powierzchnię. Umieszczony w transporterze owczarek przewieziony został do Schroniska na Paluchu. Tam okazało się, że pies jest zaczipowany. Umożliwiło to skontaktowanie się z właścicielem, który powiadomiony został o losie jego pupila.

