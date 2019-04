Ozonowanie klimatyzacji samochodowej na wiosnę - co warto wiedzieć?

Ozonowanie jako metoda na odgrzybienie klimatyzacji

Podczas wybierania sposobu czyszczenia klimatyzacji samochodowej, brane pod uwagę są takie czynniki jak stopień zanieczyszczenia parownika i całego układu. Tradycyjna metoda chemiczna polega na wprowadzeniu do układu specjalnej pianki, która dezynfekuje parownik. Sposób ten jest prosty, jednak nie do końca radzi sobie z większymi zanieczyszczeniami. Można wypróbować także metody ultradźwiękowej: specjalne urządzenie emituje ultradźwięki, które rozprowadzają po wnętrzu samochodu płyn do odkażania. Dużą popularnością cieszy się odgrzybianie klimatyzacji poprzez ozonowanie , które polega na wpuszczeniu do wnętrza samochodu ozonu – utlenia on drobnoustroje, a w konsekwencji prowadzi także do ich rozkładu. Gaz dociera bez problemu we wszystkie zakamarki, dlatego oczyszcza bez trudu nie tylko klimatyzację, ale i tapicerkę z podsufitką. Zwolennicy tej metody cenią sobie szybkość jej przeprowadzenia, brak ryzyka zniszczeń wyposażenia pojazdu oraz to, że ozon pozostawia w środku przyjemną woń, przypominającą zapach powietrza po burzy.

Przygotowanie samochodu do sezonu

Wbrew powszechnym opiniom, klimatyzacja najbardziej narażona jest na szwank w miesiącach, w których używana jest najrzadziej. Nie każdy z nas ma w zwyczaju włączanie przynajmniej raz na dwa tygodnie (na kilkanaście minut) klimatyzacji w zimie, a tym samym skazuje urządzenie na szkodliwą dla niego bezczynność. Kolejnym czynnikiem jest narażanie klimatyzacji na ubytek czynnika chłodniczego: włączanie klimatyzacji poza sezonem wpłynie korzystnie na żywotność kompresora i sprawi, że wewnątrz układu rozprowadzony zostanie olej, który uszczelni wszelkie połączenia. Zaniedbywanie tych prostych zaleceń w okresie jesienno-zimowym sprawia, że klimatyzacja wiosną wymaga serwisu i uzupełnienia czynnika chłodniczego. Widać więc, że przygotowanie samochodu do sezonu letniego nie należy ograniczać do wymiany opon, ale poszerzyć o serwis klimatyzacji.

Wymiana filtra kabinowego i serwis klimatyzacji

Przyjmuje się, że filtr kabinowy powinien być wymieniany przynajmniej raz w roku na wiosnę. Ta pora roku jest najkorzystniejsza, ponieważ w lecie jest najbardziej narażona na zanieczyszczenia, a w okresie jesienno-zimowym rzadko jest używana. Dla lepszej ochrony własnego zdrowia przed drobnoustrojami, które namnażają się w klimatyzacji, jak i sprawnego jej działania, warto poddawać ją kontroli nie tylko na wiosnę, ale i przed zimą, ponieważ po intensywnym używaniu w gorące dni, mogą nagromadzić się pyłki w układzie. Z reguły pełny serwis klimatyzacji jest potrzebny co 2-3 lata, a w przypadku wymiany filtra kabinowego dwa razy w roku, co 4-5 lat. Sygnałem, że trzeba zrobić to wcześniej, jest nieprzyjemny zapach w pojeździe oraz zaparowana przednia szyba pomimo włączania nadmuchu.

Profesjonalne ozonowanie klimatyzacji samochodu

Samo zadanie warto powierzyć fachowej firmie, która zajmuje się tego typu działalnością. W tradycyjnych warsztatach czy serwisach koszt takiej usługi może być wyższy. Przewagą specjalizujących się w ozonowaniu firm jest dojazd do klienta i indywidualna wycena na miejscu. Na korzyść tego rozwiązania przemawia także to, że jest w pełni ekologiczne, nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi i jest bezpieczne dla alergików.