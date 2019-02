Pablo Picasso w Muzeum Narodowym. 30 dzieł artysty wyciągnięto z magazynu muzeum

Od 12 do 24 lutego w Muzeum Narodowym w Warszawie można obejrzeć 30 prac Pabla Picassa - ceramikę i grafiki ze zbiorów placówki. To wyjątkowa okazja, by poznać niedostępne na co dzień dzieła hiszpańskiego artysty. Warto jednak zaznaczyć, że jest to pokaz zaledwie połowy tego, co posiada Muzeum Narodowe, bowiem w zasobach placówki znajduje się aż 70 dzieł hiszpańskiego twórcy.

