Packaging Innovation 2019, Warszawa. Wystawcy, kiedy i gdzie Międzynarodowe Targi Opakowań

Targi Packaging Innovations to więcej niż dwa dni wystaw. To dwa dni inspiracji i fachowej wiedzy. Każda edycja targów dzięki swemu międzynarodowemu charakterowi, wskazuje nowe trendy i mówi o tym co będzie punktem zainteresowania branży w kolejnych miesiącach. Międzynarodowe Targi Opakowań to doskonała przestrzeń zarówno dla producentów uznanych marek, jak i dla tych, którzy debiutują na rynku i chcą dołączyć do grona liderów branży.