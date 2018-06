„Gdyby ktoś w Miłosnej nie mógł otrzymać się paczki… Kierowca Poczty Polskiej nie miał czasu/ochoty czekać" - napisał na forum mieszkańców Sulejówka oburzony pan Norbert, który zauważył ułożone przed zamkniętym budynkiem poczty paczki.

Pan Norbert, przechodząc rano o 7.30 obok poczty, zauważył leżące przed budynkiem poczty, pozostawione zupełnie bez opieki przesyłki kurierskie. "Gdyby ktoś w Miłosnej nie mógł otrzymać się paczki... Kierowca Poczty Polskiej nie miał czasu/ochoty czekać. Godz. 7.30 można było sobie dowolnie wybierać /pukałem do drzwi, na poczcie jeszcze nikogo nie widziałem." - napisał na forum mieszkańców Sulejówka.Post pana Norberta wywołał falę komentarzy wśród mieszkańców.- napisał pan PiotrZdaniem pana Emila, taka sytuacja jest niedopuszczalna.Pan Grzegorz napisał:- napisała pani Sonia. O godz. 7.40 obok przesyłek pojawili się pracownicy Poczty Polskiej i zaczęli je przenosić do budynku urzędu pocztowego."Dostawa przesyłek pocztowych w placówce Sulejówek 3 odbywa się przed budynkiem ze względu na brak możliwości podjazdu samochodu od strony zaplecza placówki. W opisanym przypadku przesyłki były pod nadzorem naszych pracowników. Znajdowali się chwilowo wewnątrz budynku. Przesyłki przyjął pracownik, a następnie potwierdził zgodność ich liczby i rodzaju z informacjami o zawartości tego transportu. Zdarzenie miało charakter incydentalny, gdyż zdjęcie zostało wykonane tuż przed otwarciem drzwi. Następnie przesyłki zostały przeniesione do placówki.Dotychczas nie odnotowaliśmy żadnych skarg na funkcjonowanie placówki Sulejówek 3 i jej pracowników" - tłumaczy Poczta Polska w swoim stanowisku przesłanym do naszej redakcji.