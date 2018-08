Palma na rondzie w Otwocku. Absurdalny happening zachwycił mieszkańców [ZDJĘCIA]

"W porozumieniu ze wszystkimi odpowiednimi władzami, urzędami i delegaturami władnymi w tej materii dokonaliśmy dziś w nocy nieuroczystego posadowienia palmy daktylowej na rondzie u zbiegu ulic Reymonta i Żeromskiego" - obwieścili w poniedziałek 21 sierpnia przedstawiciele grupy Ładnie Zmieniamy Krajobraz. Grupa na swoim koncie ma już kilka podobnych absurdalnych działań w Otwocku - poczynając od utworzonego dla żartu rezerwatu przyrody "Dziura Otwocka", objętego jakoby programem Natura 2000, przez liczne tabliczki "Strzeż się pytona", porozwieszane po całym mieście, aż po przejście graniczne między "Dystryktem Karczew" a "Wenecją Mazowsza", czyli właśnie Otwockiem, który zmagał się z problemem zalanych ulic po obfitych opadach deszczu.

Dmuchana palma dumnie stojąca na środku ronda kojarzy się oczywiście z rondem de Gaulle'a w Warszawie. Jest żartem, ale też zwróceniem uwagi na prowizoryczne rondo stworzone przez drogowców na skrzyżowaniu ulic Żeromskiego i Reymonta. - Uznaliśmy, że to idealne miejsce i okazja, żeby w końcu wprowadzić w życie jeden z naszych projektów - tłumaczą. - Palma na rondzie to kolejny z naszych projektów, które są reakcją na to co dzieje się w Otwocku, taki komentarz z przymrużeniem oka, mający wywołać uśmiech u mieszkańców - dodają.

W tym momencie palma zniknęła z ronda, ale to zabieg celowy. Prowizoryczna instalacja ma zostać lekko zmodyfikowana - tak, aby była bardziej stabilna.

Przedstawiciele grupy chcą pozostać anonimowi. Jej konto na Facebooku znajdziecie w tym miejscu.