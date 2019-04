Palma wielkanocna. Jak zrobić palmę wielkanocną na Niedzielę Palmową? Poradnik krok po kroku

Palmy wielkanocne to tradycyjne symbole Wielkanocy. Przynosimy je do kościołów w Niedzielę Palmową, aby zostały poświęcone przez księdza. Taką palemkę można oczywiście kupić gotową, jednak my polecamy wykonać ją samodzielnie. Własnoręczne przygotowanie tej wielkanocnej dekoracji przynosi ogromną frajdę, dlatego warto znaleźć chwilę czasu.

Konkurs na palmę wielkanocną

W wielu miejscowościach w Polsce odbywają się coroczne konkursy na najdłuższą i najpiękniej wykonaną palmę. Jednak najbarwniejsze uroczystości Niedzieli Palmowej obchodzi się na Kurpiach, a konkretnie we wsi Łyse w województwie mazowieckim. To właśnie tam w 1969 roku ogłoszono konkurs na najpiękniejszą palmę kurpiowską. Od tamtego czasu rywalizacja jest powtarzana co roku, a kurpiowskie palmy wielkanocne, które charakteryzuje przede wszystkim rozmiar (ich wysokość sięga od 2 do nawet 6 metrów) są uważane za najpiękniejsze w kraju.

Również w Warszawie organizowane są konkursy na najpiękniejszą palmę. Do Konkursu na Palmę Wielkanocną 2019 zorganizowanego m.in. przez Radę i Zarząd Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy przystąpiły wychowanki SOW Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, które na zajęciach wykonały ponad dwumetrową palmę. Oprócz tej palmy dziewczęta zrobiły również mniejsze palemki dla siebie, które zabiorą do kościoła w Niedzielę Palmową.

- Na początku w naszym Ośrodku stworzyłyśmy przestrzeń do powstania ponad dwumetrowej Palmy. W czasie zajęć z hortiterapii, instruowane krok po kroku, przygotowałyśmy potrzebne materiały dekoracyjne, nazbierałyśmy bukszpan, gałązki wierzby z baziami. Następnie wykonałyśmy z bambusa konstrukcję pod palmę, po czym przygotowałyśmy ozdobne wstążki, oczyściłyśmy bukszpan, przycięłyśmy bazie, naszykowałyśmy kolorowe kwiaty i inne atrakcyjne dodatki. Wówczas rozpoczął się najtrudniejszy etap, tj. łączenie wszystkich elementów. Potrzebowałyśmy dużo druciku, by wszystko umocować na powstałej konstrukcji - relacjonują nam dziewczyny.

Tak zorganizowany warsztat pracy zrodził oryginalną i piękną ozdobę związaną z Męką, Śmiercią i Zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa.

Palma wielkanocna - potrzebne materiały

By zrobić wielkanocną palmę potrzebujemy:

gałązki

wstążeczki

bibułę

trawę

zboża

bazie oraz narzędzia:

nitki

nożyczki

klej

taśma samoklejąca

taśma dwustronna

Palma wielkanocna - jak wykonać?

1. Ozdabiamy kij bibułą, tak aby nie było wolnej przestrzeni (używamy kleju, owijamy nitką, sklejamy taśmą).

2. Następnie z bibuły wykonujemy różnokolorowe kwiaty i mocujemy je na drucikach.

3. Również z bibuły robimy paski, które nacinamy i skręcamy, aby ozdobić główny kij.

4. Następnie dokładamy kwiatki na drucikach (drucikiem owijamy kij) oraz mocujemy gałązki i bazie (przywiązujemy je nicią).

Poniżej zamieszczamy kilka filmików, które pokazują jak zrobić palmę krok po kroku: